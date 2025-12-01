El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de la llegada del invierno puro a Tenerife: "Canarias encara una semana marcada por el viento y un descenso brusco de las temperaturas"

A partir de hoy, 1 de diciembre, comienza oficialmente el invierno meteorológico, y esto se reflejará claramente en las condiciones climáticas de los próximos días en Tenerife. El meteorólogo Rubén Vázquez (MeteoVigo) ha publicado un vídeo con la previsión del tiempo para los próximos días en el que se ve la llegada de un temporal a las islas.

El especialista recalca que el archipiélago sentirá los efectos de varias entradas de aire marítimo polar durante los próximos días. Según Vázquez, los modelos meteorológicos coinciden en mostrar un escenario "muy movido" en el Atlántico, con borrascas circulando a baja latitud y anticiclones empujando masas de aire frío hacia zonas de Canarias. Estas pulsaciones traerán chubascos, viento intenso y un descenso marcado de las temperaturas, especialmente a partir del martes.

Lluvias destacables en Tenerife

En su análisis, Rubén Vázquez muestra que todos los modelos coinciden en que las lluvias llegarán a Gran Canaria, Tenerife y La Palma. En todas las simulaciones se muestran patrones comunes: "Las precipitaciones afectarán especialmente a La Palma y la cara norte y noreste de Tenerife, con acumulados más relevantes en las medianías".

Los chubascos podrán presentarse de forma intermitente, acompañados ocasionalmente de tormentas propias de las entradas de masas marítimo-polares.

Las temperaturas también bajarán, situándose varios grados por debajo de lo habitual en esta época. El aire frío afectará más a las islas occidentales, aunque el jueves podría registrarse un ligero ascenso en las islas orientales antes de una nueva pulsación fría para el fin de semana.

Sin avisos, por ahora, en toda Canarias

A diferencia de la Península, donde Galicia y el Cantábrico tienen avisos por lluvias, nevadas y fuerte oleaje, Canarias no presenta avisos activos por parte de la AEMET para lunes, martes ni miércoles. Sin embargo, esto no implica estabilidad, como indica Vázquez, la entrada marítimo-polar llegará también a Canarias, solo que con menor intensidad.

El experto recuerda que las próximas horas serán clave para determinar si la dorsal anticiclónica, un área de altas presiones, logra imponerse o si, por el contrario, las borrascas se acercan lo suficiente como para dejar más lluvias en el archipiélago en la segunda mitad de la semana. Las previsiones meteorológicas apuntan a lo siguiente:

Lunes: primeras lluvias débiles en zonas del norte.

primeras lluvias débiles en zonas del norte. Martes: llegada de la entrada marítimo-polar con chubascos más notables.

llegada de la entrada marítimo-polar con chubascos más notables. Miércoles y jueves: ambiente frío, precipitaciones intermitentes y posibilidad de tormentas aisladas.

ambiente frío, precipitaciones intermitentes y posibilidad de tormentas aisladas. Fin de semana: incertidumbre; algunos modelos acercan nuevos frentes a Canarias.

Rubén Vázquez concluye diciendo que "la atmósfera está en un momento clave", con mucha incertidumbre sobre el alcance final de las borrascas. Lo que sí está garantizado es un inicio de diciembre más frío y húmedo de lo habitual, especialmente en Tenerife.