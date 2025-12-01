Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todo lo que necesitas saber sobre la Feria de Artesanía de Canarias: programación, fechas y novedades

Reunirá a 140 artesanos y artesanas de todos las islas

Feria de Artesanía / Andrés Gutiérrez

Helena Ros

Del 5 al 8 de diciembre, el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acogerá la 41ª Feria de Artesanía de Canarias, un evento que reunirá a 140 artesanos de todas las islas en 12.000 m² dedicadas a la tradición, la creatividad y las raíces culturales del archipiélago. La entrada será gratuita durante los cuatro días.

Esta edición rinde homenaje a la indumentaria tradicional canaria, con actividades que se centraran en ello. Además, en la feria estará disponible la venta de piezas hechas a mano, el público podrá participar en talleres, master class, actividades para toda la familia y demostraciones en vivo.

Una feria para aprender

La feria invita a admirar y vivir la artesanía desde dentro. Por ello, esta edición incorpora una amplia variedad de talleres y clases magistrales, desde la confección de patrones, técnicas de frisar o la elaboración de una sandunga, hasta clases para saber cómo llevar correctamente los trajes tradicionales o como colocar los complementos.

La feria también se centrará en la roseta canaria, recientemente reconocida como Bien de Interés Cultual inmaterial.

Los talleres serán de dos horas, con un máximo de 10 participantes, para garantizar una atención personalizada. También habrá actividades infantiles basadas en coloreables y recortables para acercar la indumentaria tradicional a los más pequeños. Además de actuaciones musicales y zonas de descanso y restauración con productos locales.

Programación

5 de diciembre

  • 11:30 h: Inauguración oficial de la Feria de Artesanía
  • 16:00 h: Master Class "Usos y costumbres con pañuelos, fajines y accesorios"
  • 16:30 h: Taller para adultos "Patrones de indumentaria tradicional"
  • 16:30 h: Taller infantil "Coloreables y recortables de indumentaria tradicional"
  • 19:30 h: Actuación musical

6 de diciembre

  • 11:30 h: Taller para adultos "Del patrón a la tela"
  • 11:30 h: Taller para adultos "Polainas"
  • 11:30 h: Master Class "El buen vestir"
  • 16:30 h: Actuación musical
  • 16:30 a 18:30 h: Taller para adultos "Técnicas de frisar"
  • 16:30 a 18:30 h: Taller infantil "Coloreables y recortables"
  • 18:00 h: Desfile de indumentaria tradicional
  • 19:30 h: Actuación musical

7 de diciembre

  • 11:30 a 13:30 h: Taller para adultos "Empleitas (palma)"
  • 11:30 a 13:30 h: Taller para adultos: "Botones de indumentaria tradicional"
  • 11:30 a 12:30 h: Master Class "Usos y costumbres con pañuelos, fajines y demás accesorios"
  • 16:30 h: Actuación musical
  • 16:30 a 18:30 h: Microexperiencia adultos "Instrumentos musicales percusión"
  • 16:30 a 18:30 h: Microexperiencia infantil "Coloreables y recortables de indumentaria tradicional"
  • 18:00 h: Desfile educativo
  • 19:30 h: Actuación musical 

8 de diciembre

  • 11:30 a 13:30 h: Microexperiencia para adultos "Patrones Indumentaria Tradicional. Del patrón a la tela"
  • 11:30 a 13:30 h: Microexperiencia para adultos "Polainas"
  • 16:30 h: Actuación musical
  • 16:30 a 18:30 h: Microexperiencia para adultos "Botones Indumentaria Tradicional"
  • 16:30 a 18:30 h: Microexperiencia para adultos "Empleitas (palma)"
  • 18:00 a 19:00 h: Master Class "El buen vestir"
  • 19:30 h: Actuación musical

Un espacio para la identidad canaria

La feria está organizada por Artesanía de Tenerife, el Consejo Sectorial de la Indumentaria y la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, con el apoyo del Cabildo insular. El objetivo es proteger la artesanía tradicional y profesionalizar el sector, impulsando su visibilidad.

