La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos

La expropiación de 8.000 metros cuadrados de siete propiedades de empresas, particulares e instituciones públicas, anunciada este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), allana el camino a la construcción del tercer carril de la autopista del Norte (TF-5) entre Guamasa y el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna. Un tramo de 3,6 kilómetros que se considera clave para descongestionar el paso de unos 110.000 vehículos diarios que soporta la vía, según los datos de este año del Cabildo de Tenerife.

Propiedades de Aena

Entre las expropiaciones que detalla el documento firmado por la directora general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, Rosa Ana Melián, destacan los 5.737 metros cuadrados, el 72% de los 7.974 de suelo urbano con uso de características especiales que pertenece a Aeropuertos Españoles (Aena).

Cinco solares de una empresa

Otros cinco solares se expropian a la entidad Explotaciones Industriales Los Rodeos SL, que suman 2.132 metros cuadrados. En concreto, dos almacenes de 1.009 y 63 metros cuadrados, respectivamente; una edificación residencial de 204 y otras tantas parcelas de suelo urbano sin edificar con una superficie de 370 y 477 metros cuadrados.

Bienes de un particular

Completa el listado de las cinco referencias catastrales objeto de expropiación forzosa de bienes cuya ocupación es necesaria para la ejecución del proyecto otra edificación residencial de 114 metros cuadrados, cuyo propietario es la entidad Herederos de Marcos García González.

Información pública

Este documento se somete ahora a información pública durante veinte días hábiles contados a partir de la publicación en el BOC, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda formular alegaciones "a los efectos de subsanar posibles errores en la descripción material y legal de los bienes y derechos afectados", acompañados de planos parcelarios que podrán ser revisados en días y horas hábiles de oficina en el Cabildo, el Ayuntamiento de La Laguna y las dependencias de la Dirección General de Infraestructura Viaria en el edificio de Usos Múltiples I, en la avenida de Anaga de Santa Cruz.

Mejora de la movilidad

El Consejo del Gobierno de Canarias del pasado 29 de septiembre aprobó el proyecto de una obra que permitirá mejorar la movilidad y la seguridad en una de las zonas más transitadas de la Isla. El consejero regional de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, valora una decisión adoptada tras "un exhaustivo proceso técnico y administrativo" que garantiza la "viabilidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto".

Convenio

El presupuesto base de licitación asciende a 66.401.344 de euros y forma parte del convenio de cooperación suscrito en 2017 entre la Consejería y el Cabildo de Tenerife para la mejora de la TF-5. Desde entonces, "se han seguido todos los procedimientos legales y técnicos", que incluyen "informes favorables de supervisión técnica, medioambiental, de expropiaciones y de seguridad y salud", asegurando que la obra cumpla con la normativa vigente en materia de construcción, carreteras, patrimonio cultural y gestión de residuos.

El proyecto

El tercer carril de la TF-5 permitirá aliviar la congestión en uno de los tramos más transitados de la isla, mejorando la seguridad vial y la fluidez del tráfico, especialmente en sentido Santa Cruz, donde se ampliará la capacidad de la vía. La obra también incorpora estrictos controles de calidad y medidas ambientales para minimizar el impacto durante su ejecución y garantizar la sostenibilidad del entorno. Con la aprobación definitiva, el siguiente paso será el inicio del expediente de contratación y la licitación de las obras.

Los trabajos

Los trabajos incluyen mejoras en el firme, drenaje e intersecciones, la construcción de cinco estructuras, la reposición de servicios afectados y la aplicación de medidas ambientales y de seguridad vial. Durante su desarrollo se garantizará la continuidad del tráfico, reforzando así la funcionalidad y eficiencia del corredor metropolitano norte.

El objetivo

Las labores consistirán en la adecuación de la calzada de la TF-5 para la construcción de un tercer carril desde el actual cruce de Guamasa (kilómetro 15) hasta el enlace actual de San Lázaro (kilómetro 11,4), donde la sección ya está formada por tres carriles en sentido Santa Cruz de Tenerife, con una longitud total de 3,6 kilómetros. El objetivo es mejorar la fluidez del tráfico en un tramo con alta concentraciones de tráfico y mejorar las condiciones de seguridad en una franja de la autopista del norte con alta concentración de accidentes.

"Paso decisivo"

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que “este es un paso decisivo para dar respuesta a una de las principales demandas ciudadanas: la mejora de la TF-5. La aprobación favorable del proyecto nos acerca a una obra clave que reducirá los tiempos de desplazamiento, mejorará la seguridad vial y contribuirá a la cohesión territorial de la isla”.

La oposición

Por su parte, la secretaria general del PSOE en Tenerife, Tamara Raya, explicó que la información conocida hoy sobre el tercer carril de la autopista del Norte confirma “una realidad muy preocupante”: las obras no se licitarán antes de terminar el año 2025, al contrario de lo que el grupo de gobierno había asegurado durante meses. Raya advirtió, además, de que esta actuación condena la posibilidad de ejecutar la futura circunvalación de La Laguna, el 'bypass' que conectaría Guamasa con Lora Tamayo, puesto que es poco probable que se vaya a ejecutar ese tercer carril para demolerlo cuando se tenga que hacer la variante. Además de generar más problemas de tráfico para ejecutar "un parche" de apenas tres kilómetros, en lugar de una ampliación integral de la autopista.

Anuncios

“Llevan anunciando de forma reiterada que la puesta en marcha del tercer carril era inminente, que estaba todo listo y que solo faltaban trámites menores", valoró Raya. Sin embargo, apuntó, "hoy nos encontramos con la sorpresa de que eso no era cierto y de que el expediente continúa todavía en la fase de expropiaciones". Sentenció: "Eso significa que no existe un proyecto definitivo y, por tanto, que la obra no puede iniciarse en los plazos que el propio gobierno insular había trasladado a la ciudadanía".

Los tres carriles en el Sur

Tamara Raya destacó que la estrategia del Cabildo “vuelve a dejar sin respuesta” otro compromiso clave para Tenerife: “No hay avances ni noticias sobre la ampliación a tres carriles de la autopista del Sur que nos inviten a pensar que a corto plazo podrán comenzar las obras". Eso, apostilló, "a pesar de ser una infraestructura absolutamente necesaria, que soporta más de 100.000 vehículos diarios y que sufre retenciones estructurales que afectan a trabajadores, turistas, transporte de mercancías y emergencias”.

Corto y largo plazo

Dámaso Arteaga, consejero de Carreteras del Cabido de Tenerife, valoró la expropiación de varias parcelas "privadas y públicas, de Aena" como "un paso más para que sea una realidad lo antes posible el tercer carril descendente desde Guamasa hasta el Aeropuerto de Los Rodeos". Una infraestructura que, recalcó "va a mejorar, sin duda, el acceso al Área Metropolitana desde la TF-5". Añadió que "entendemos que es una obra estratégica y todos los pasos que se den en este sentido son positivos".

La variante de La Laguna

Arteaga rechazó la crítica del PSOE en el sentido de que esta obra impide hacer la variante de La Laguna desde Guamasa a Lora Tamayo, ya en la Vía de Ronda. Al respecto aclaró que "no se ha renunciado nunca a ese proyecto", pero "a día de hoy no tiene supervisión por parte del Gobierno de Canarias y, además, su presupuesto es muy importante, más de 400 millones de euros". Explicó el consejero que "no parece que a corto plazo lo podamos ver y creo que necesitamos una estrategia en ese sentido".

Lo inminente

Dámaso Arteaga incidió en que "las soluciones deben venir lo antes posible, independientemente de que se haga el 'bypass' porque una obra no impide la otra y cada una tiene su ritmo". Valoró que "siempre hemos hablado del tercer carril de la TF-5, eso no está en cuestionamiento y yo no renunciaría al 'bypass'. De hecho, si supera los inconvenientes técnicos, encantado". Sin embargo, finaliza, "hay que mirar a corto plazo, a lo antes posible, y esta obra del tercer carril puede salir".

Convenio de Carreteras

El Gobierno de Canarias firmó con el Estado a finales de septiembre la tercera adenda del Convenio de Carreteras 2018-2027, ampliando su vigencia hasta 2030 y permitiendo mayor flexibilidad en la gestión de inversiones. La actualización asegura la finalización de los proyectos en toda la red viaria del Archipiélago, incorpora actuaciones pendientes del convenio de 2006, y autoriza la redistribución de remanentes.

Adenda

Con esta adenda, se consolida la ejecución de obras en todas las islas, se garantiza la culminación de los proyectos ya adjudicados y se prepara la licitación de las actuaciones restantes antes de final de año. Además, se elimina la cláusula que impedía la firma de nuevas adendas, reforzando la planificación a medio y largo plazo y sentando las bases para el próximo Convenio Canarias-Estado.

Inversión estatal

En lo que va de 2025, Canarias ha recibido dos libramientos por un total de 73,3 millones de euros, superando el 43% de ejecución y manteniendo comprometido más del 73% del presupuesto total del convenio. Esta actualización refuerza la conectividad, la seguridad y la movilidad en todo el Archipiélago, consolidando la inversión estatal en la infraestructura de transporte en Canarias.