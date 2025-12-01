Ecca Social prepara a 930 parados para el mercado laboral

El Cabildo de Tenerife concede una subvención de 180.000 euros a la Fundación Ecca Social con el objetivo de impulsar la formación de personas desempleadas de la Isla, priorizando a aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Las acciones alcanzarán a un total de 950 personas, a quienes se ofrecerá acompañamiento en su proceso de búsqueda de empleo, así como cursos formativos adaptados a sus intereses y habilidades. Los distintos planes se llevarán a cabo en todo el territorio insular hasta junio de 2026, en el marco del proyecto Ecca Tenerife Impulsa.

Los proyectos se dirigen a personas de entre 18 y 55 años, residentes en la Isla, que figuren como demandantes de empleo.

El programa comprende distintas líneas de actuación, entre las que se incluye un servicio de orientación laboral que ofrece al participante asesoramiento en la búsqueda de empleo, en función de sus inquietudes y necesidades.

También se imparten competencias transversales, como idiomas o el uso de herramientas informáticas; y formación profesional en ventas, educación infantil, operador de carretillas elevadoras o atención sociosanitaria. Además, se incluye una fase de acompañamiento personalizado y el equipo de orientadores facilitará la titulación de Graduado en Educación Secundaria. n