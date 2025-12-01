Formación
Ecca Social prepara a 930 parados para el mercado laboral
El programa cuenta con una subvención insular para su desarrollo de 180.000 euros
El Cabildo de Tenerife concede una subvención de 180.000 euros a la Fundación Ecca Social con el objetivo de impulsar la formación de personas desempleadas de la Isla, priorizando a aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Las acciones alcanzarán a un total de 950 personas, a quienes se ofrecerá acompañamiento en su proceso de búsqueda de empleo, así como cursos formativos adaptados a sus intereses y habilidades. Los distintos planes se llevarán a cabo en todo el territorio insular hasta junio de 2026, en el marco del proyecto Ecca Tenerife Impulsa.
Los proyectos se dirigen a personas de entre 18 y 55 años, residentes en la Isla, que figuren como demandantes de empleo.
El programa comprende distintas líneas de actuación, entre las que se incluye un servicio de orientación laboral que ofrece al participante asesoramiento en la búsqueda de empleo, en función de sus inquietudes y necesidades.
También se imparten competencias transversales, como idiomas o el uso de herramientas informáticas; y formación profesional en ventas, educación infantil, operador de carretillas elevadoras o atención sociosanitaria. Además, se incluye una fase de acompañamiento personalizado y el equipo de orientadores facilitará la titulación de Graduado en Educación Secundaria. n
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife
- Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España
- Este es el restaurante más antiguo de Tenerife: abre cinco horas al día desde el siglo XIX
- La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes
- Este es uno de los restaurantes más auténticos de Tenerife: cuenta con un campo de bola canaria propio
- Tenerife tiene seis millones de metros cuadrados potenciales afectados por la termita
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las temperaturas podrían superar los 30ºC este lunes
- Estos cinco quesos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife son los mejores del mundo: estas son las cinco elaboraciones que han triunfado en los World Cheese Awards