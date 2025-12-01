La calle El Sol, en El Rosario, se renueva para dejar de ser un punto negro viario

El Rosario ya tiene un problema menos. La obra en la calle El Sol, el principal punto negro de la red viaria municipal, ha finalizado. La intervención contó con un presupuesto global de 3,1 millones de euros, de los que aportó 800.000 euros el Ayuntamiento rosariero. Con esta actuación se busca el objetivo principal de acabar con la inseguridad de la vía, en la que durante años se produjeron accidentes con varios muertos, atropellos y salidas.

La carretera insular TF-226, popularmente conocida como ‘calle El Sol’, constituye una travesía urbana de La Esperanza en sus primeros 640 metros. En ella confluyen significativos flujos de tráfico de las poblaciones de Agua García y de La Esperanza, así como los propios de la vía en que se ha convertido, lo que ha dado lugar a situaciones de riesgo vial. Es por ello que desde hace décadas se urgía una actuación. Finalmente, los trabajos han incluido la reordenación integral del tramo urbano, mejoras en infraestructuras básicas, adecuación del trazado y pavimentos, y la integración paisajística del entorno.

Suministros

«Esta obra no es lo que se ve, que también, sino sobre todo lo que está enterrado, como la gran infraestructura de ingeniería, de colectores de saneamiento, de pluviales o de impulsión de agua al depósito de La Montañeta, que mejora todos y cada uno de los servicios de la calle», manifestó el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, de la formación local Iniciativa por El Rosario-Verdes (IR-Verdes).

Más en detalle, los trabajos llevan aparejadas intervenciones en aceras, tanto de pavimentación como ajustes hasta fachadas; zonas ajardinadas; instalaciones de abastecimiento (acometidas y terciarias), saneamiento (acometidas y colectores), drenaje (acometidas), baja tensión (acometidas y canalizaciones), alumbrado, media tensión (canalizaciones) y telecomunicaciones (acometidas y canalizaciones); mobiliario urbano (bancos y papeleras), y reposiciones.

Obra esperada

Asimismo, Gil puso de relieve que se trata de la consecución de «una gran obra» anhelada por los vecinos del lugar, que la apoyaron cediendo parte de sus propiedades para que se pudiera llevar a cabo. También tuvo palabras para varios residentes implicados en la iniciativa, así como para los que consideró «los impulsores iniciales de esta obra, Carlos Alonso y Miguel Becerra».

Llegar al final de la actuación ha sido complejo. De hecho, desde el principio hubo problemas y quebraderos de cabeza en la tramitación. Tras la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el Cabildo en 2019, el asunto se empezó a alargar. Ante el retraso del proyecto y la ausencia de una partida para ejecutarla en los presupuestos de la institución insular de 2021, el Ayuntamiento de El Rosario interpuso un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el acuerdo plenario en el que el Cabildo desestimó una reclamación del alcalde, Escolástico Gil, para que el presupuesto incluyera una partida específica para la calle El Sol. Finalmente, en marzo de 2023 se firmó el acta de replanteo.

Zonas peatonales

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga (CC), explicó que los trabajos han permitido ejecutar «una mejora integral de la vía, con su ensanchamiento; la habilitación de zonas peatonales; la reposición de muros de cerramiento de fincas, y la renovación de las instalaciones de abastecimiento, saneamiento, drenaje y alumbrado». Del mismo modo, Arteaga resaltó la importancia de las labores en una vía que soporta alta densidad de tráfico y es muy utilizada por los vecinos debido a que conecta el núcleo de La Esperanza con Agua García y a que conforma una travesía importante de la TF-226.

Así las cosas, y dado el tiempo transcurrido desde la firma del convenio inicial (lo que conllevó la actualización de precios y el añadido de mejoras), finalmente el millón y medio que iba a aportar el Cabildo se convirtió en dos y la aportación municipal también se incrementó desde los 540.000 euros iniciales hasta los 773.000, que se ampliaron a 806.200 con la compra de las dos parcelas que eran necesarias para la construcción de la rotonda que forma parte del proyecto, en su intersección con la calle La Fuente.