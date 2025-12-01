Uno de los bares más recomendados para comer pescado está en este municipio de Tenerife: una parada obligatoria para quienes buscan calidad-precio

A pocos pasos de la playa de Las Teresitas se esconde un pequeño tesoro gastronómico, un bar donde la cocina casera, el pescado y la calidad-precio han conseguido conquistas a sus clientes.

Los clientes que visitan el establecimiento suelen repetir; eso sí, se recomienda reservar con antelación para asegurarse un sitio, ya que su cercanía a la playa de Las Teresitas hace que se llene con facilidad.

El local es popular por su excelente relación calidad-precio, con platos generosos, una cocina casera y tradicional, y un servicio cercano que hace que los clientes quieran volver. El ambiente es acogedor, cuenta con una terraza perfecta para los días de buen tiempo, y muchas familias lo eligen por ser un espacio cómodo donde disfrutar de una comida canaria de calidad. Abre únicamente para almuerzo y se llena diariamente, un reflejo de la buena fama que se ha ganado entre sus clientes.

Una carta con productos pesqueros

La Tasquita Lucas en San Andrés, es uno de esos locales donde la carta es breve pero prima la calidad. El pescado fresco es el protagonista, gracias a la tradición pesquera del pueblo tinerfeño.

El pescado es el plato estrella de la Tasquita Lucas / Tripadvisor

Entre sus platos más destacados se encuentran los productos del mar como las sardinitas, los calamares a la romana, los chipirones a la plancha, el atún en mojo, los camarones o los churros de pescado. Sin embargo, su menú también incluye entrantes como croquetas variadas, papas bravas o queso asado con mojos, perfectos para compartir.

Horario y ubicación

Tasquita Lucas se encuentra en la Avenida Pedro Schwartz, 13, San Andrés (Santa Cruz de Tenerife). Abre todos los días de 10:00 a 16:00 horas, excepto los lunes que cierra por descanso del personal.

Muchos de los usuarios que lo han visitado, no han dudado en dejar una valoración positiva sobre su experiencia en el establecimiento. "Comida deliciosa y casera. Comimos tapas variadas que sorprenden por su sabor y su precio económico. Ideal para ir en familia. Tienen postres caseros que pone el broche perfecto a la comida", son algunos de los comentarios que han dejado sobre el local. Además, sus buenas críticas le han llevado a conseguir 4,7 estrellas sobre 5 en las reseñas de las principales plataformas.