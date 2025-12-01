El aguinaldo se adelanta en diciembre para todos los trabajadores de Tenerife: así puedes saber tu paga extra de Navidad antes de que la cobres

Muchos trabajadores esperan con ganas dos meses del año, julio y diciembre. En estas fechas se ingresan las dos pagas extras a las personas que reciben 14 sueldos anuales. De cara a la planificación de los gastos navideños, este ingreso extraordinario permite organizar el presupuesto incluso antes de que llegue a la cuenta, por eso, si quieres saber qué vas a cobrar, debes hacer estas cuentas.

Las dos pagas extras siempre llegan en momentos clave del año, ofreciendo un respiro económico a los trabajadores. Este ingreso adicional permite planificar mejor los gastos en épocas de mayor actividad para los hogares españoles. Ahora, en Navidad, cuando las compras para cenas, regalos o viajes se disparan, esta paga extra se convierte en un alivio imprescindible para todos.

La paga extra beneficia a millones de trabajadores

Según datos del Ministerio de Trabajo, más del 85% de los asalariados en España, unos 14,5 millones de trabajadores, tienen derecho a pagas extra, ya sea en dos pagas (junio y diciembre) o en otras modalidades. Sin embargo, muchos trabajadores siguen sin tener claro cómo calcular su cuantía real.

Así puedes calcular tu paga extra

La fórmula para calcular tu paga extra es muy sencilla. La clave está en tu nómina mensual. Lo primero que debes hacer es coger una de tus pagas y anotar el salario base, ya que sobre esta cifra se calcula la mayor parte del extra. También debes tener en cuenta que en algunos convenios también se incluyen complementos o pluses fijos.

El segundo punto imprescindible es revisar la retención. La paga extra, igual que el salario mensual, cotiza a la Seguridad Social y está sujeta a IRPF, por lo que no se cobra íntegra. Con ese dato, solo hay que aplicar la retención a la cuantía bruta de la extra.

El cálculo es: Salario base – (salario base × IRPF aplicable) = paga extra neta.

Por ejemplo, una persona con 1.200 euros de salario base y un IRPF del 10% recibirá en su extra de Navidad 1.080 euros netos. La cifra variará según el convenio colectivo, que puede mejorar la paga, añadir pluses o incluso ampliarla a más cuantías.

Lo más importante a tener en cuenta es que solo cobra la paga extra completa quien haya trabajado todo el año. Si el empleado ha estado de baja, entró más tarde o tuvo periodos sin cotizar, cobrará la parte proporcional a los días trabajados.

Con la página de diciembre ya en el calendario, todos los trabajadores hacen cuentas para saber qué pueden gastarse en Navidad.