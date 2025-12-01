La Aemet avisa: el fuerte viento y las lluvias continuarán este martes en Tenerife

Tenerife vivirá este martes, 2 de diciembre, una jornada en la que la lluvia y el viento tendrán protagonismo en diferentes zonas.

En concreto, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del nordeste, y apertura de algunos claros por la tarde.

Además, habrá intervalos nubosos en el resto de zonas, con predominio de los cielos nubosos durante las horas centrales.

En cuento a las temperaturas, seguirán con pocos cambios. Así, la mínima en la isla de Tenerife ascenderá a los 18ºC y la máxima, a 22º.

También se espera alisio moderado ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste y con brisas en el oeste. En cumbres centrales, viento moderado de componente norte.

Previsión general

Si tenemos en cuenta la previsión general para todo el archipiélago, la Aemet no descarta rachas localmente muy fuertes en cumbres de las islas de mayor relieve a últimas horas.

En el norte de las islas de mayor relieve, habrá un predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías.

Las temperaturas, al igual que en Tenerife, continuarán con pocos cambios. Habrá alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres de las islas de mayor relieve donde no se descartan rachas localmente muy fuertes a últimas horas.

Brisas en costas suroeste de las islas montañosas.