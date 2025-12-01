La Aemet advierte: el martes llega con alta probabilidad de lluvias débiles y vientos fuertes a Tenerife
Viento alisio moderado con rachas fuertes y temperaturas estables en Canarias
Los cielos nubosos o con intervalos de nubes predominarán en Canarias este martes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se esperan lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las medianías del norte y nordeste de Tenerife, mientras que las temperaturas apenas variarán respecto a la jornada anterior.
En Santa Cruz de Tenerife, la máxima alcanzará los 22 °C y la mínima se situará en 18 °C. Las Palmas de Gran Canaria registrará la misma máxima de 22 °C y mínima de 19 °C. El viento soplará del nordeste, con alisio moderado que puede arreciar a rachas fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste, especialmente en Gran Canaria y otras islas.
En las aguas del archipiélago se prevén vientos de nordeste de fuerza 5 a 6, con marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.
Predicción del tiempo por islas para este martes:
Tenerife: Nubosidad en el norte con lluvias débiles y ocasionales, abriéndose claros por la tarde. Intervalos nubosos en el resto, viento alisio moderado a fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, con brisas en el oeste. Cumbres centrales con viento moderado del norte.
- Santa Cruz de Tenerife: 18 °C / 22 °C
La Gomera: Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles y ocasionales; apertura de claros por la tarde. Alisio moderado con intervalos fuertes y rachas localmente muy fuertes en cumbres a partir de la tarde.
- San Sebastián de La Gomera: 19 °C / 22 °C
La Palma: Nuboso o cubierto en el norte y este con lluvias débiles, especialmente en medianías del nordeste; intervalos nubosos en el oeste. Alisio moderado a fuerte con posibles rachas muy fuertes en cumbres.
- Santa Cruz de La Palma: 18 °C / 21 °C
El Hierro: Nubosidad predominante en el norte con lluvias débiles y ocasionales; claros por la tarde. Alisio moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en cumbres.
- Valverde: 14 °C / 17 °C
Lanzarote: Intervalos nubosos, predominando cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas estables. Viento de componente norte moderado.
- Arrecife: 17 °C / 23 °C
Fuerteventura: Nubosidad variable, despejándose al final del día. Alisio moderado.
- Puerto del Rosario: 18 °C / 22 °C
Gran Canaria: Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías; claros por la tarde. Alisio moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes a últimas horas. Brisas en suroeste.
- Las Palmas de Gran Canaria: 19 °C / 22 °C
