Absuelto el acusado de violar a una menor en los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto al acusado de haber violado a una joven menor de edad y tutelada por el Gobierno de Canarias en un baño portátil en el que fueron sorprendidos por la Policía durante los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife del año 2024.

La absolución se basa en parte en el testimonio de una amiga quien confesó que la denunciante que entonces tenía 15 años le pidió que no contara al acusado de 25 que era menor, por lo que éste en su momento declaró que siempre pensó que tenía más de 16 años.

También se tuvo en cuenta el testimonio del resto de los jóvenes que estaban juntos en la Plaza de España quienes coincidieron en señalar que ambos parecían estarlo pasando bien, se besaban y sacaban fotos pero que ella estaba muy bebida y que en un momento dado se alejaron de forma aparentemente voluntaria.

La Fiscalía pedía 15 años de prisión y el pago de 15.000 euros por los daños morales causados, mientras que la defensa mantuvo siempre que se debería absolver al acusado al no estar acreditado que supiera la edad de la joven ni que las relaciones se llevaran a cabo con violencia.

Durante su declaración la supuesta víctima dijo que estaba muy bebida y que no recordaba mucho de lo ocurrido, que una amiga le presentó al procesado, y no recordaba si cuando la Policía los sorprendió en el baño dijo que era mayor de edad, que eran novios y no llevaba el DNI, como aseguraron los agentes.

Nunca tuvo intención de presentar una denuncia sino que fue su padre quien insistió en hacerlo después de identificar al joven en una red social