La primera comunidad energética echa a andar en Tenerife

El Pleno del Ayuntamiento de Candelaria aprobó la creación de la primera comunidad energética del municipio y dio el visto bueno a sus estatutos. «Un paso imprescindible para su creación formal y para la puesta en marcha del modelo de comunidad energética local que este Ayuntamiento viene impulsando», defendió el gobierno municipal durante la sesión.

Esta es una actuación basada en la actuación de la Unión Europea fijando objetivos ambiciosos de descarbonización y transición hacia un sistema energético más sostenible, «donde los consumidores y las entidades locales tengan un papel protagonista». En este marco, el Gobierno de Canarias, convocado las subvenciones destinadas a promover la creación y funcionamiento de comunidades energéticas, financiadas con fondos europeos Next Generation EU.

El Ayuntamiento de Candelaria se beneficia de esta convocatoria «asumiendo el compromiso de constituir y adherirse a esta comunidad energética local, requisito para acceder a la ayuda concedida» por el Ejecutivo regional.

Tal y como ocurre en otras latitudes de la Isla, la constitución de esta comunidad energética «responde a razones claras de utilidad pública e interés general». Cuestiones que se centran en fomentar entre la ciudadanía el uso de energías renovables, reducir las emisiones contaminantes, impulsar medidas contra la pobreza energética y promover un modelo energético más democrático y participativo. Además, generará oportunidades económicas y sociales a nivel local, creando valor añadido, promoviendo nuevas inversiones y favoreciendo la cohesión social.

Los estatutos que hoy sometemos a aprobación definen una asociación sin ánimo de lucro, abierta, participativa y transparente. Entre sus fines destacan que contribuye a la sostenibilidad energética del municipio, permite promover la producción y el autoconsumo de energía renovable por vecinos, empresas y administración, así como impulsar la descarbonización, apoyar a los hogares en situación de vulnerabilidad energética, fomentar la movilidad sostenible e implementar instalaciones de generación renovable y proyectos de eficiencia energética.

La aprobación de los estatutos permite iniciar formalmente los trabajos necesarios para poner en marcha este proyecto estratégico. «Candelaria se suma así a las iniciativas locales que avanzan hacia un modelo energético más limpio, justo y cercano a la ciudadanía, cumpliendo con los compromisos europeos y contribuyendo a una transición energética real desde el ámbito municipal», planteó el gobierno municipal.

Adeje y El Rosario son municipios que ya cuentan con comunidades energéticas en funcionamiento con resultados altamente positivos, según las administraciones municipales. n