Piedra Fluida: vinos canarios con proyección global

Allá por donde el Atlántico acaricia los valles y el volcán imprime carácter a la tierra, se erige Bodega Piedra Fluida, un nombre que ya es sinónimo de excelencia y autenticidad en el mundo del vino. En un sector donde la innovación a menudo se enfrenta a la tradición, esta bodega ha conseguido algo que pocos logran: unir ambos caminos con una naturalidad que emociona, haciendo de cada botella un relato del alma canaria, del respeto a la tierra y del amor por el detalle.

El año 2024 marcó un punto de inflexión en la historia de Piedra Fluida. Su vino Frontones fue distinguido como el mejor vino de España en el prestigioso certamen Mundus Vini, organizado junto al ICEX España Exportación e Inversiones, un reconocimiento que no solo consagra su calidad, sino que simboliza el triunfo de una filosofía: la de dejar que la tierra hable por sí misma, sin artificios, con honestidad y emoción. En el mismo concurso, el Listán Negro se alzó con una medalla de oro, confirmando que la excelencia de la bodega no es fruto del azar, sino del trabajo meticuloso, del compromiso colectivo y de una visión que trasciende generaciones.

Pero los aplausos no se han quedado dentro de nuestras fronteras. El célebre crítico británico Tim Atkin incluyó todos los vinos de Piedra Fluida entre los 100 mejores de Canarias, consolidando así su proyección internacional. Desde su primera incursión en la exportación, los vinos de esta casa han despertado admiración inmediata en los mercados más exigentes, convirtiéndose en embajadores de la identidad canaria y en un referente del vino de alta gama. Hoy, sus etiquetas se descorchan en restaurantes con estrellas Michelin alrededor del mundo, donde chefs de renombre los eligen para acompañar creaciones que, como ellos, buscan emocionar y trascender.

Respeto por la tradición vinícola

Sin embargo, más allá de los premios y los reconocimientos, Piedra Fluida ha sabido mantener intacta su esencia. Su prestigio se construye día a día sobre los pilares sólidos del respeto por la tradición vitivinícola, la sostenibilidad del entorno, la innovación consciente y, sobre todo, el valor del equipo humano que hace posible cada logro. Cada trabajador, cada viticultor, cada enólogo aporta un pedazo de sí mismo en un proyecto común que late con pasión y coherencia.

Las viñas de Piedra Fluida, dispersas entre el norte y el sur de la isla, son auténticos paisajes de memoria. En ellas, el pasado y el presente dialogan entre muros de piedra y cepas centenarias, muchas de las cuales han sido recuperadas y cuidadas con paciencia para devolverles su esplendor original. Ese gesto —el de rescatar la historia y proyectarla hacia el futuro— define el espíritu de la bodega: preservar una tradición vinícola que no se mide en años, sino en generaciones.

Piedra Fluida es una dedicatoria de amor y atención a la tierra y al tiempo, una historia escrita en racimos y contada en cada sorbo. Desde las laderas de La Orotava hasta las mesas más exclusivas del mundo, sus vinos demuestran que la grandeza nace cuando la tradición se atreve a soñar con el futuro. Allí donde el volcán deja su huella y el Atlántico murmura su canto, Piedra Fluida ha conseguido que el vino se sienta como una emoción que perdura, como un paisaje que se vuelve eterno en la memoria del paladar.