Las ONG de Tenerife 'encuentran' trabajo para 630 personas vulnerables

Mejorar las opciones de encontrar un puesto de trabajo para 630 personas vulnerables residentes en la Isla -el 56,5%, mujeres-, es el objetivo que pretende alcanzar el Cabildo de Tenerife al dotar con dos millones de euros a doce entidades del tercer sector, organizaciones sin ánimo de lucro que se basan en el voluntariado para desarrollar su labor altruista. El destino de ese dinero se orienta hacia nuevos nichos de riqueza a donde irán dirigidos los programas de empleo, desde la sostenibilidad y la eficiencia energética a las empresas de economía azul (uso sostenible de los recursos marinos y costeros con protección del medio ambiente), verde (reducción de la huella ecológica mediante el bien uso de los recursos naturales) o naranja (modelo que integra la cultura y la creatividad).

Encuentro

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, mantuvieron esta semana una reunión de trabajo con representantes de las organizaciones y fundaciones que pondrán en marcha estos programas, ofreciendo más de 4.700 horas de formación, 80% de tipo teórico y un 20% de prácticas.

Actividades

Los programas están vinculados a actividades de la economía azul y verde -como la agricultura sostenible, el medioambiente o la economía circular-, o a la eficiencia energética en la industria y la construcción. También se enfocan en distintos servicios, entre los que se encuentran la salud, las nuevas tecnologías, el turismo activo o la cultura.

Vulnerables

Del total de 630 personas que participarán en los programas, el 85% pertenecen a colectivos considerados de difícil inserción laboral, como mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, desempleados de larga duración, migrantes, personas sin experiencia laboral previa o mayores de 45 años. El 60% cuentan con titulación académica, mientras que el otro 40% carecen de formación.

Calidad innovadora

Durante el encuentro, Rosa Dávila agradeció a las entidades “la calidad de los proyectos presentados". Considera que "se adaptan a la realidad que vivimos, son innovadores y tienen un impacto realmente positivo en la vida de las personas que más lo necesitan”. Remarcó, además, que para el Cabildo es una prioridad promover el acceso a un empleo digno.

Rosa Dávila y Efraín Medina saludan a los representantes de las doce entidades / El Día

Oportunidades

Dávila subrayó: “Por ello, debemos seguir trabajando de la mano de los agentes económicos y sociales para continuar generando oportunidades en la Isla". Recalcó que "el número de trabajadores en Tenerife ha aumentado en el último año en más de 16.000 personas y el paro ha caído al 12,63%, dos puntos por debajo de la media de Canarias”.

Demanda de cualificación

Por su parte, Efraín Medina destacó que “a través de esta subvención, impulsamos, junto con el tercer sector, la contratación y la formación de personas en ámbitos que están demandando trabajadores cualificados". Enumeró, entre otros, "la electricidad, el transporte público, la gestión de residuos urbanos, la soldadura o la agricultura ecológica",

Presupuesto 2026

El presupuesto insular del próximo año destina 41 millones de euros para "abrir puertas y mejorar las oportunidades de empleo de los tinerfeños y tinerfeñas". Se refuerzan las becas "con la mejor política de todo el Estado" y los programas educativos como Cabildo Educa. Además, se impulsan iniciativas de empleabilidad en colectivos clave (Barrios por el Empleo, Programa Practica, Artesanos, Ponos...), se apoya a las asociaciones juveniles y las casas de juventud, así como los programas de educación para la prevención de enfermedades o adicciones, así como en innovar en hábitos saludables de vida.

Liderazgo

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, recordó que Tenerife “concentra casi la mitad de las nuevas contrataciones que se realizan en el Archipiélago. Así, el pasado octubre, la Isla registró 32.500 contratos nuevos, lo que implica que la Isla sigue actuando como dinamizador de la economía canaria”, apuntó Dávila antes de concluir que "estas cifras son reflejo de un esfuerzo conjunto entre el Cabildo, el sector privado y los trabajadores, que fortalecen cada día el tejido productivo, construyendo un mercado laboral con más oportunidades”.