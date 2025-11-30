El primer Gabinete-Museo formado por una colección de historia natural, antropología y etnografía del que se tienen noticias en Santa Cruz de Tenerife fue establecido por Juan de Meglioriny y Spínola, coronel del regimiento de Ultonia, en 1820, en su casa de la calle Santa Rosalía número 47 del barrio de El Toscal, lugar muy visitado por los viajeros ilustres que pasaban por Tenerife.

En 1839, el Gabinete pasaría a manos de Sebastián Pérez Yanes, quien lo abriría al público como Museo Casilda, vendiéndolo diez años más tarde a Fernando Cerdeña, quien se llevaría la colección para Argentina, depositando la fauna, flora, rocas y minerales en el Museo de Historia Natural de Buenos Aires, y las momias guanches en el Museo Municipal de Ciencias Naturales de Necochea, momias que felizmente serían recuperadas, en 2003, por el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife y expuestas al público en el Museo de la Naturaleza y el Hombre -Museo de Naturaleza y Arqueología, desde 2018-.

En 1874, el erudito Anselmo J. Benítez fundaría el Museo Villa Benítez, exponiendo al público su importante colección de minerales, grabados, objetos artísticos y arqueológicos, los cuales serían adquiridos por el Cabildo Insular de Tenerife en 1949.

Asimismo, en 1877, Juan Bethencourt Alfonso crearía un Gabinete Científico, anexo al Establecimiento de Segunda Enseñanza de Santa Cruz de Tenerife, sito en el convento de San Francisco, con la finalidad de que fuera utilizado por los alumnos en la asignatura de Ciencias Naturales, a la vez que desarrollaba una importante actividad científica e investigadora, pues contaba con colecciones de rocas y minerales, paleontología, antropología, arqueología, prehistoria, aguas subterráneas, meteorología, botánica, zoología y una extensa bibliografía.

Con el fin de evitar que las numerosas colecciones privadas existentes en Santa Cruz se dispersaran, Bethencourt Alfonso comenzaría a publicar, en 1899, una serie de artículos en el Diario de Tenerife que darían lugar a que, en 1902, se creara el Museo Arqueológico y de Historia Natural de Santa Cruz de Tenerife, dependiente del Ayuntamiento. A su fallecimiento (1958), sus colecciones pasarían al Museo Arqueológico Insular, sito por entonces en el edificio del Cabildo de Tenerife.

Instituciones museísticas

El edificio que hoy alberga el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), perteneciente al Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, comenzó a gestarse en 1971, cuando al inaugurarse el Hospital General y Clínico de Tenerife, más tarde Hospital Universitario de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife consideró que el inmueble que había albergado el Hospital de Los Desamparados, más tarde Hospital Civil, podría ser utilizado como Museo de la Naturaleza y el Hombre -Museo de Naturaleza y Arqueología, desde 2018-, llevando a cabo su rehabilitación integral, según el proyecto de los arquitectos María Nieves Febles Benítez y Agustín Cabrera Domínguez, siendo inaugurado por la reina Sofía, el 9 de enero de 2002.

El MUNA, formado por el Museo de Ciencias Naturales, Museo Arqueológico e Instituto Canario de Bioantropología, tres grandes organismos científicos en los que un gran equipo de profesionales, formado por técnicos, taxidermistas, didactas, diseñadores, conservadores, técnicos de mantenimiento, etc. llevan a cabo talleres, exposiciones, ciclos de conferencias, campañas de recolección, expediciones, etc. a la vez que participan en proyectos de investigación a nivel local, regional, nacional e internacional y elaboran material didáctico, adaptado a edades y programas educativos, con el fin de incitar a la curiosidad y promover el aprendizaje de los escolares. Desde el año 1996, cuentan con el apoyo de la Asociación Amigos del Museo de Naturaleza y Arqueología.

El Museo de Ciencias Naturales, creado en 1951, es un centro de carácter internacional dedicado a la conservación, investigación y difusión de la flora, fauna, minerales y rocas de los archipiélagos macaronésicos (Azores, Madeira, Salvajes, Cabo Verde y Canarias).

El museo, además de poseer la mejor biblioteca naturalista de Canarias, atesora colecciones de variada tipología, como preparaciones microscópicas, huesos, pieles, huevos, frascos con líquidos, pliegos botánicos, relativos a paleontología, biología marina, botánica, entomología, avifauna o vertebrados terrestres, etc.; colecciones custodiadas y consultadas por el equipo de conservadores del museo y por numerosos científicos con el fin de intentar solventar los problemas relacionados con el cambio climático, contaminación, patógenos, etc.

El Museo Arqueológico, fundado en 1958 con fondos procedentes del Museo Municipal, de la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas, del Gabinete Científico, y de la adquisición de las colecciones del extinguido Museo Villa Benítez, Vallabriga, Casa Ossuna y las distintas aportaciones de particulares, con las que, Luis Diego Cuscoy, primer Director del Museo Arqueológico de Tenerife y Comisario Provincial, integraría los materiales arqueológicos y restos humanos de la prehistoria de Tenerife.

El museo posee la mayor colección existente de momias y cultura guanche y cuenta con uno de los sistemas de conservación y exhibición de restos humanos momificados más exigentes del mundo. Estas colecciones, catalogadas y digitalizadas, exponen contenidos de modo divulgativo y ameno, bajo conceptos novedosos de diseños de vanguardia.

Sus fondos se incrementarían con materiales del Sahara, etnografía africana y arqueología precolombina americana en la década de 1960, produciéndose una profunda remodelación, veinte años más tarde, con la llegada de nuevo personal científico y el aumento de los fondos arqueológicos, con las colecciones de Mazuelas, Massanet, Santiago Melián, Santiago de la Rosa y Hermógenes Afonso (Hupalupa).

El Instituto Canario de Bioantropología fue creado el 30 de diciembre de 1993 como centro especializado en los estudios bioantropológicos y antropológicos forenses, con el objetivo de investigar las particularidades de la población canaria, desde la prehistoria hasta hoy; divulgar la antropología biológica y forense entre las instituciones públicas y público en general; colaborar con centros especializados en proyectos de investigación, académicos e intercambio científico; cooperar activamente en la custodia y estudio del Patrimonio Canario; etc. n