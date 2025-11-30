Las Mimosas y Añaza: los tinerfeños más ricos y más pobres viven en Santa Cruz

Callejear por Las Mimosas, una zona residencial situada de la Rambla de Santa Cruz hacia arriba, en las proximidades de la plaza de toros y del parque García Sanabria, no deja muchas más conclusiones que la prevalencia de casas unifamiliares con buenos acabados y la inexistencia de oferta comercial. No es necesario ser ningún sabueso para intuir la solvencia económica de sus vecinos, aunque quizá no al punto de que allí se encuentre la sección censal con renta media anual por persona más elevada de Tenerife, con 30.878 euros. Paradójicamente, el extremo opuesto del poder adquisitivo en la Isla está en el mismo municipio, en el barrio de Añaza, que cuenta con la manzana con más bajos recursos de la geografía insular: 7.949 euros o, lo que es lo mismo, a razón de algo más de 660 euros al mes.

Las cifras anteriores están extraídas del Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares, recientemente publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos de 2023. Se trata de un trabajo que proporciona indicadores de renta por persona y hogar. Uno de sus principales atributos es que permite ir acotando la búsqueda hasta dar con resultados casi que calle a calle. En concreto, el ámbito más reducido que ofrece es la sección censal.

Las Mimosas

El perímetro delimitado por el camino de Las Acacias, la calle General Ramos Serrano y La Rambla santacrucera es el enclave de Las Mimosas que registra los ingresos más elevados de Tenerife. No solo tiene la renta media más alta por persona, sino también por hogar (89.578 euros). Y se da la circunstancia de que en sus inmediaciones se encuentran dos manzanas más que ocupan los puestos tres y cuatro del listado: otra parte de Las Mimosas (desde General Ramos Serrano hasta Doctor González Coviella), con 27.386 euros, y el cercano barrio de Los Hoteles, con 27.246. Los Hoteles se sitúa desde La Rambla hacia Méndez Núñez, con las calles María Cristina y Pérez de Rozas por un lado y Numancia (junto al parque García Sanabria) por otro, atravesado todo diagonalmente por la avenida 25 de Julio. La segunda posición también está en Santa Cruz: Urbanización Anaga y los 28.192 euros que ingresan sus habitantes.

El fenómeno se repite en Añaza. No es que haya una manzana a modo de isla que obtenga los datos más bajos, sino que allí se detectan las secciones censales que ocupan el primer y quinto puesto por la cola. Los 7.949 euros del punto con menores rentas personales se registran en una zona entre la autopista del Sur (TF-1) y el mar, calle Cupreso por la izquierda y avenida Luis Celso García Guadalupe por la derecha. Ahí la renta de los hogares –y en contraposición a los 89.578 euros de Las Mimosas– es de 21.097. En el recuadro que forman la calle Coruja, rambla de Añaza, avenida Luis Celso García Guadalupe y rambla Bentacayse se puede localizar el otro caso añazero, con 8.628 euros por persona.

El Fraile

El Atlas de Distribución de la Renta no refleja los antagonismos en los ingresos que existen en el Sur. Entra ahí en juego el factor de las nacionalidades y lugares de empadronamiento. Si bien no figuran grandes focos de riqueza ni una pobreza generalizada, una zona sí destaca por encima del resto por sus dificultades: El Fraile. De hecho, tres ámbitos censales de esta torre de Babel ubicada en el municipio de Arona muestran el segundo, tercer y cuarto peor resultado. Para visualizarlo, la referencia es la calle Fuerteventura, la arteria en torno a la que se desarrolla el barrio: 8.352 euros por persona de esa vía hacia abajo y 8.447 y 8.515 hacia arriba, en dirección a la TF-1.

El Rosario, Candelaria, Tegueste y el Puerto de la Cruz son otros lugares destacados por cuanto sitúan algunas manzanas en la zona noble de la clasificación. La costa rosariera no falta en el listado. Desde hace décadas se convirtió en lugar recurrente de residencia para políticos y altos funcionarios. Dentro de la particular ‘liguilla’ que se juega en este ámbito, el liderazgo lo ostenta Radazul, con 25.412 euros de renta media personal en 2023. Le siguen la zona intermedia entre Radazul y Tabaiba Baja (21.416), Tabaiba Media y Alta (20.410) y Tabaiba Baja (19.217). Cerca de allí, en Candelaria, destaca la Hoya de Molina, un área situada de la autopista del Sur hacia arriba, que alcanza los 20.463 euros.

Tegueste

Al igual que El Rosario, Tegueste se ha asociado de un tiempo a esta parte con altos ingresos. La ‘pole position’ teguestera la ocupa la Urbanización Tamarco, que registra 19.259 euros. Tamarco se ubica entre El Socorro y la carretera general a la Punta del Hidalgo. En cuanto al Puerto de la Cruz, los turistas que un día apostaron por establecer definitivamente su residencia en el Norte tinerfeño y algunos locales llevan a que El Botánico y La Paz también muestren ingresos significativos. Esta sección censal está en 18.636 euros.

Por su parte, La Laguna tiene su lugar de renta más alta entre La Vega Lagunera y el casco histórico, concretamente en un amplio sector bordeado por Las Gavias, Fuente Cañizares, Pozo Cabildo, República Argentina y Juan de Vera, Cabrera Pinto, Silverio Alonso, y Lucas Vega. La media personal es de 25.874 euros y la de los hogares, de 79.436. Asimismo, están en posiciones destacadas Guajara Alta (23.913); otro ámbito de La Vega Lagunera, entre las calles Joaquín Turina, Pozo Cabildo y carretera hacia Las Canteras, con 22.019, y la zona más céntrica de Guamasa, construida en torno al camino Santa Rosa de Lima, con 19.125 euros. Al otro lado de la balanza aparece una cuña de Taco desde el punto limpio hasta el campo de fútbol Suso Santana, que se queda en 9.562.

Zonas céntricas

Una visión panorámica de la Isla deja un dato para la reflexión. Sobresale el verde fuerte, el color utilizado en el Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares para los valores más altos, en los centros de Santa Cruz y La Laguna. Se da esa circunstancia en unos momentos de desbocamiento del precio de la vivienda y en el que algunas voces alertan de que las clases más populares están siendo expulsadas de los lugares más céntricos hacia la periferia. Y, en ocasiones, a la periferia de la periferia.