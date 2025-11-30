Lope Afonso: «Pondremos a disposición más de mil viviendas en este mandato»

Lope Afonso afronta "con responsabilidad" el segundo tramo del mandato del Gobierno insular emanado del pacto CC-PP en el Cabildo de Tenerife. Apuesta por el crecimiento del Partido Popular y afronta "sin miedo" el reto de "ganar elecciones".

¿Qué balance hace de dos años y medio del gobierno de CC y PP?

Ya hemos pasado el ecuador del mandato y creo que es razonable el cumplimiento del pacto. Todavía queda bastante por hacer, pero en gestión, resultados y confianza ante la opinión pública hemos demostrado lo que anunciamos, un gobierno sólido y de trabajo con Tenerife siempre por delante y la responsabilidad de reimpulsar a la Isla, así como de generar mejores condiciones de bienestar para los ciudadanos a través de una economía que con el Cabildo activo da mucho más de sí. He intentado mantener la posición de gobierno, de nexo para garantizar que los grandes asuntos vayan en la dirección correcta a través de una interlocución constante y sincera con la presidenta. Creo que eso es también uno de los elementos con los que hemos conseguido darle estabilidad a la institución, partiendo del periodo anterior de todo lo contrario. El Cabildo tiene una configuración presidencialista y eso pone el foco en quien ostenta el cargo, Rosa Dávila. Mi vocación no es ser más o menos protagonista ni arañar espacios a la presidenta. Como vicepresidente y responsable de las áreas que gestiona el Partido Popular intento mantener esa posición de centralidad, de congruencia con los objetivos que hemos plasmado en el documento del pacto.

¿Ha opacado Rosa Dávila a Lope Afonso? ¿Es momento de significarse con elecciones cerca?

Ya tengo una parte importante de mi protagonismo satisfecho. La proyección pública tendrá que ver con la valoración que hagan los ciudadanos. A mí me gustaría que se identificaran con ese gobierno serio y responsable que, frente al contexto nacional de polarización, apuesta por una política razonablemente abierta y con diálogo que genera resultados. En definitiva, sensatez y sentido común. Somos un proyecto distinto. Como presidente, procuro que el Partido Popular se deje notar donde tenga ocasión de gobernar con unas señas de gestión muy reconocibles. Con esa sensatez y sentido común en los planteamientos, con transversalidad para llegar a la mayor parte de la sociedad, sin sectarismos y, también, con la eficacia en la gestión económica, la base de que funcionen bien el resto de factores. En suma, una gestión ordenada y una ejecución del presupuesto eficaz, que contribuyan a tener una economía dinamizada que genere empleo, más la correcta gestión de los servicios públicos. Si tengo la suerte de ser propuesto de nuevo como candidato a la presidencia del Cabildo, procuraré que ese caudal de gestión sea reconocible. Pero, ahora mismo me ocupa terminar de gestionar lo proyectado para este ejercicio y, sobre todo, poner colofón con los tinerfeños razonablemente satisfechos de su gobierno. Confío en que seamos capaces de proyectar esa forma de entender la política al pedir la confianza al electorado. El Partido Popular tiene capacidad de crecimiento en la Isla y el reto de ganar elecciones.

Entrevista al vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso. / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

¿Considera imposible un pacto con el PSOE?

La palabra imposible no me gusta usarla, porque la realidad la desmonta. Con el Partido Socialista hemos tenido momentos de acercamiento para articular gobiernos en ayuntamientos que, en muchos casos, han funcionado bien. No hay ni recelo ni sectarismo. A partir de ahí, se tienen que dar contexto, coincidencia programática y voluntad política. Ahora mismo, nos sentimos satisfechos de la gestión con Coalición Canaria en el Cabildo y en las grandes instituciones del Archipiélago.

"Hemos impulsado 2.000 nuevas plazas sociosanitarias con el presupuesto más social de la historia"

Dicen que el de 2026 es el presupuesto más social de la historia. ¿Lo puede argumentar?

Lo es porque crece con la mayor cifra en la serie histórica, pero también porque tiene una vocación diferente, no solo la de asentar mayor número de recursos, sino hacerlo de una forma especializada y más cercana a la realidad de familias y colectivos, a personas que padecen discapacidad o dependencia y, sobre todo, a perfiles como los de las mujeres víctimas de violencia de género o la infancia y la adolescencia. También tenemos muy presente, por su actualidad, el fenómeno del sinhogarismo. Por tanto, cubrimos todos los ámbitos donde el Cabildo de Tenerife puede desplegar actuación e intervención directa.

El PSOE dice que no han construido ni una sola vivienda en el mandato.

En este ejercicio presupuestario de 2025 que terminamos no daba tiempo material a construir ninguna, porque los grandes acuerdos de este mandato en el Cabildo partieron de finales del 2023 y se consolidaron en 2024. Normalmente, una promoción de viviendas tarda de 18 a 36 meses en construirse. Ahora bien, si comparamos lo que está en marcha para convertirse en próximos meses en realidades físicas habitables y disfrutables con lo que nos encontramos, pues no hay parangón. En el pleno [el pasado miércoles] hablaba de un folio en blanco como herencia, porque a eso se reduce la política del PSOE. Nos han obligado a actuar desde la nada como punto de partida. Dicho esto, no sacamos pecho. Somos conscientes de que estamos ante un problema complejo y que el Cabildo, a pesar de involucrarse como nunca, lo hace en un contexto donde hay mucha demanda y todo lo que pongamos a a disposición será insuficiente. Ya están comprometidos más de mil recursos alojativos en el mandato, con recursos en exclusiva o de forma conjunta con otras administraciones. Si sumamos promociones específicas en municipios como Santa Cruz, rebasarían las 1.200. Serán realidad conforme se cumplan los plazos de construcción material. Si el PSOE tiene otra fórmula, que la exponga.

Y ni una sola plaza sociosanitaria, según la misma oposición.

Lo desmiento categóricamente. Entre los puestos en marcha, los de nueva creación y los comprometidos en el presupuesto de 2026, habrá más de 2.000 nuevos recursos sociosanitarios en Tenerife durante un mandato de cuatro años. Apenas llegaron al medio centenar los que se movilizaron en el pasado, por no mencionar lo que se invirtió en recursos propios, partiendo de una cifra de 90.000 euros en cuatro años en los centros que ya funcionan frente a cuatro millones en apenas dos. Y con una inversión de 380 millones de euros en el 2026 en el conjunto del área. Esta cantidad se incardina en los 417 millones que anunciamos con la presentación del presupuesto para las políticas sociales. Con el IASS como pivote.

La movilidad es uno de los principales problemas para los tinerfeños. ¿Les puede dar esperanzas?

Pocas veces se han puesto en marcha tantas medidas en tan poco tiempo en proyectos de obra, para ampliar el sistema viario, como en estimular la movilidad pública a través del vehículo colectivo, léase la guagua. Con un esfuerzo sin precedentes, también, para asentar la gratuidad del transporte y con el compromiso de facilitar una alternativa al uso del vehículo privado. Esta gratuidad da lugar, en algunas líneas, a picos de demanda que las saturan. De ahí el comprar nuevas guaguas para ampliar la flota y las contrataciones de personal, principalmente conductores. El propósito es consolidar una alternativa viable para dejar una parte de los vehículos en casa y crear un hábito diferente. Eso no excluye el trabajo para mejorar los colapsos que todavía sufrimos, y lo digo en primera persona. Están cada vez más cerca los proyectos de ampliación de los terceros carriles en el norte y en el sur, pero medidas novedosas proyectadas no se han podido desplegar. Entre ellas, la retirada de vehículos de las autopistas con grúas tras los accidentes o el sistema

de semáforos inteligentes, ambas dependen de la Dirección General de Tráfico, o sea del Gobierno de España que no ha respondido. Un conjunto de medidas con las que confiamos en aliviar el tráfico a corto y medio plazo. Como el acuerdo con la Universidad de La Laguna para la entrada escalonada a las clases o el transporte a la demanda en algunos municipios. Estamos más cerca de ver los resultados. Por ejemplo, está a la vuelta de la esquina la inauguración de la pasarela peatonal del Padre Anchieta, que actuará sobre el cuello de botella de la TF-5.

Se habla de diversificación económica pero todo sigue pivotando sobre el turismo.

Funciona y genera el mayor impulso económico del que se benefician otros sectores, además de absorber una parte importante del empleo para ser la Isla con menor tasa de paro. Pero el turismo tiene que ser también conciliador, más responsable y consciente , además de regenerativo en el paso del tiempo. Por eso también intentamos que los que nos visitan comprendan mejor el valor del destino más allá del sol y playa masivo. Las estrategias puestas en marcha han permitido que el turista salga del hotel y conozca la Isla hasta el punto de que deja riqueza donde para, en municipios con patrimonio histórico artístico o en espacios naturales por el alto valor de nuestra biodiversidad. La Isla carece de infraestructuras adecuadas para el trismo de masas y las tasas turísticas pretenden mejorar la experiencia de la visita, pero destinando lo que se obtenga a los servicios y a dar más recursos a la conservación de espacios de alto valor natural como el Teide. No va a haber gran crecimiento en cantidad y se mantendrá la tendencia de los siete millones de turistas del año pasado. El presupuesto del área para 2026 parte de 45 millones de euros, algo más del 4% del total. El objetivo es buscar equilibrios entre territorios e intereses de los residentes y para eso tenemos que alinear las perspectivas del destino con el perfil de sus visitantes. De ahí también la diversificación de nuestros mercados, más allá de los tradicionales británicos, nacional y alemán, en ese orden. Queremos un perfil con más capacidad de gasto y mayor predisposición a entender y valorar el destino. Por eso hemos focalizado el mercado norteamericano con aerolíneas estratégicas para que se interesen por Tenerife.

¿Cuál es el camino en la conectividad aérea?

Es un elemento clave en el presupuesto. La conectividad con Norteamérica se refuerza a través de acuerdos con líneas que articulan un tráfico importante desde Canadá. Respecto al vuelo directo a Nueva York, se deja aparcado porque los intereses de la compañía pivotaban en otros destinos y no queríamos amarrarnos a una, sino canalizar los flujos de llegada a través de acuerdos con otras. El objetivo es atraer más clientes norteamericanos, estadounidenses y canadienses, y se cumple.

El sector primario, la gastronomía y la industria, ¿el camino a la diversificación económica?

El 40% de los visitantes ya consumen gastronomía local. Vincularla con el turismo es una fórmula de éxito y por eso nos hemos volcado en promocionar a restauradores y establecimientos en los grandes eventos. Así se potencia al sector primario, por la calidad y diversidad de nuestros productos. Sin olvidar el potencial altísimo de nuestros vinos y que también se beneficia a las profesiones que están en torno a la hostelería. Y una parte importante del consumo tiene que ver con la gastronomía tradicional y los guachinches, algo que el visitante destaca en su experiencia. En cuanto a la industria, hemos creado un área específica de referencia con una inversión sin precedentes destinada a la renovación de los polígonos industriales. Llevamos doce en dos años y en el mandato anterior, uno en cuatro. No olvido el papel clave de la innovación con la vista puesta en sectores estratégicos de futuro con elementos de referencia como el Parque Científico y Tecnológico. Tampoco de la Dirección Insular de Proyectos Estratégicos, de donde emanan iniciativas como la diversificación energética a través del hidrógeno verde como energía de transición para el Polígono de Granadilla, una apuesta del PP.

¿Qué papel juega la vivienda vacacional en el mercado?

Celebramos que haya un elemento normativo para contribuir a facilitar orden en un subsector de éxito que tiene mucha demanda en el mercado. Ahora bien, para que sea competitivo y se le de valor añadido, parece consecuente pedir unos estándares de calidad. Pienso que la ley no atente contra nadie ni limite la posibilidad de obtener rentas complementarias a pequeños propietarios.

¿Retornará en este mandato la momia de Herques?

Espero que sea pronto, porque es una deuda histórica con la Isla. Tenemos recursos, capacidad y conocimientos en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología, el MUNA, para poder gestionar su estancia aquí con todas las garantías. La negativa del Ministerio ha impedido, hasta ahora, que pueda retornar. La retiraron de la exhibición en el Museo Arqueológico Nacional para meterla en un almacén y ahora vuelven a exponerla. Lo que procede es que se exhiba aquí, en Tenerife.

¿Ha sido frustrante no poder traer este año la Vuelta a España?

Suponía una oportunidad que se nos escapó entre los dedos. Hicimos todo lo posible para que volviera a la Isla en 2026 un evento ideal para promocionarla a través de valores como nuestros espacios naturales, sobre todo el Teide. Uno de los tres participantes, el Cabildo de Gran Canaria, decidió no seguir adelante. El coste (siete millones de euros) es inasumible para afrontarlo en solitario. No renunciamos a traer grandes eventos a la Isla y estamos en disposición de seguir haciéndolo con una gestión proactiva. ¿Un Tenerife Arena? Tenemos la intención de desarrollarlo en los próximos años. Trabajamos en el estudio de los espacios adecuados sobre suelo público.