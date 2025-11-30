Carrera por la Vida, veinte años pintando de rosa Adeje y Arona

Miles de participantes y una sola palabra: “Gracias”. Ese fue el lema elegido para la vigésima edición de la Carrera por la Vida que, en medio de un ambiente festivo, volvió a “pintar de rosa” las calles de los municipios de Adeje y Arona, como lo define la concejala de Salud del primero de los municipios anfitriones, Esther Rivero, desde los estacionamientos del Siam Mall hasta la milla de oro, pasando por las Pirámides y Parque Santiago.

Si a Brigitte Gypen, natural de Bélgica y afincada en Tenerife desde 1984, le pareció una locura la marcha que convocó por primera vez en 2005 para dar visibilidad al cáncer de mama y desterrar tabúes para fomentar la investigación, nunca imaginó la proyección que ha alcanzado esta cita.

Aquella marcha inaugural, con 400 participantes que recorrieron el tramo comprendido entre el Auditorio de Tenerife y el Club Náutico, se ha multiplicado con creces por veinte, tantos como años lleva celebrándose.

Un ambiente propio del Carnaval

Esta calurosa mañana del domingo 30 de noviembre la vida se ve en rosa. Los estacionamientos, desbordados por miles de participantes, disfrutan de un ambiente propio de Carnaval. Y es que, en los prolegómenos, entre zumba y zumba y olas de la marea rosa, se sumaron hasta la comparsa municipal de Adeje y la batucada Tuister Brasil.

Las camisetas, a siete euros y con un tique para el sorteo de veinte premios, se podían adquirir en la treintena de puestos que delimitaban el perímetro, en los que también se podían conseguir uno de los 3.500 abanicos gratuitos que regalaba Quirón o adquirir el producto estrella de esta edición: los calcetines de Carrera por la Vida, toda una invitación a ponerse “en los zapatos” (mejor tenis) del otro. Tampoco faltaron los productos elaborados por los voluntarios de la fundación. En rosa, por supuesto.

Políticos en la carrera

Pero si apabullante fue el poder de convocatoria de la cita —en la que pasaron desapercibidos los políticos uniformados con la prenda deportiva—, lo mejor es la experiencia de vida de sus participantes.

Fue una fiesta por la vida y la solidaridad. Por lo que ha sido o por lo que puede ser. Por los amigos y familiares. Por celebrar que otro año más se acude a la vida. Se vive.

Testimonios de participantes

Nereida Cruz, de 69 años y vecina de Granadilla, no quiso faltar a esta cita y suma ya seis ediciones. Se trasladó en una de las dos guaguas que habilitó el ayuntamiento y, con el grupo integrado por medio centenar de vecinos, también viajó el concejal Marcos Antonio Rodríguez. “Es la primera vez que vengo, pero ya es impresionante ver que solo vía online se han recaudado 30.000 euros; me imagino cómo será al finalizar la jornada”.

Entre miles de anónimos e incondicionales de la Carrera por la Vida, destaca Consuelo Rodríguez. Natural de La Gomera, vive en San Isidro desde hace cuarenta años, casi tantos como los que hace que superó el cáncer de mama. “Participo en la Carrera por la Vida desde la primera edición. Tengo 74 años y me preparo para volver a hacer el Camino de Santiago”.

Francisco González, de 70 años, asiste a la Carrera por la Vida desde después del Covid. Acude con un grupo de amigos y no solo para apoyar a cuantos sortean el cáncer. En su familia, una hermana fue diagnosticada hace un mes, una dolencia que no es nueva en su casa. Otro hermano la padeció hace cinco años y él mismo sorteó un cáncer de vejiga. Venezolano y afincado en Tenerife hace 30 años, brinda por la vida.

Los más jóvenes y voluntarios

Entre los grupos más jóvenes de la multitud rosa, está José Ramón Alonso, de 26 años. Es la primera edición a la que asiste y decidió sumarse después de conocer la convocatoria por una publicación en Instagram. “Estoy para apoyar y celebrar la vida”.

Por momentos, algunos participantes reivindican el tono festivo con atuendos más propios de Carnaval, desde una peluca con tocado conmemorativo del 20 aniversario de la cita, hasta el vestuario que sería la envidia de la última producción cinematográfica de Barbie, como el que luce Ana Plumer.

Grupos de voluntarios de empresas como Iberostar también secundaron la convocatoria. Un ejemplo es Malinka Ivanova, que llegó a España desde su Bulgaria natal hace 20 años. Tras afincarse en Lanzarote, lleva siete trabajando en Las Américas. “Esta iniciativa es estupenda porque permite visibilizar la enfermedad, máxime porque casi todos tienen, tenemos, algún conocido que lucha o ha luchado contra el cáncer”.

La madrina de la marcha

El ambiente festivo hace un paréntesis a las once para agradecer la presencia de las autoridades. Ángel Pérez, que combina su faceta de comunicador de la fundación y animador sobre el escenario dando paso a las actuaciones, pone en su sitio a los gestores. “Ellos son importantes porque nos representan”.

La organización reserva en esta edición una sorpresa para la iniciadora de Carrera por la Vida, y es que en este veinte aniversario la ha designado madrina de la marcha que pinta de rosa Adeje y Arona. “Otro año más en la lucha, para pelear porque no todo está conseguido. Gracias”, añade sin olvidar el apoyo de su esposo esta experta en el mundo del turismo, que fuera directora de Pirámides de Güímar en 2004, cuando se le diagnosticó la enfermedad que superó sin faltar a las revisiones. “Dos momentos difíciles son cuando te dan el diagnóstico y cuando lo tienes que comunicar a la familia”, explica esta activista de la lucha por la salud.

Desde La Camella, en Arona, Sonia Rodríguez conoció la iniciativa de Brigitte hace seis años y desde entonces se mantiene fiel a la cita. Madre de dos hijos, estar en la Carrera es brindar por la vida.

Manuel Mesa, de Adeje, acompaña a su esposa, Teresa Padilla, natural de la Villa gomera de San Sebastián. En 2022 le diagnosticaron la enfermedad. “Hoy estoy aquí y espero venir otros veinte más, aunque me tengan que traer en silla de ruedas”, dice con jovialidad y una sonrisa.

En la marcha participan incluso familias, como la de Steven Alayón, acompañado de su esposa y sus tres hijos, Dylan, Ian e Izan, que va en carrito. “Mi suegro, que trabaja enfrente de Parque Santiago, me avisó porque yo hago carreras de cinco kilómetros”, aunque esto es una marcha de cuatro kilómetros y poco más. Carpintero de aluminio en Guaza, celebra la oportunidad de disfrutar juntos del paseo.

La marea rosa sale desde los aparcamientos del Siam Mall entre sirenas de los servicios de emergencia que, con el ruido, escriben en mayúsculas el lema de la convocatoria camino a la milla de oro: “Gracias”.