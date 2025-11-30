La Aemet avisa: Tenerife afrontará lluvias intensas a primeras horas y fuertes rachas de viento este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado una advertencia para este lunes en Canarias, donde se espera una jornada marcada por lluvias intensas a primeras horas y rachas de viento fuertes que afectarán a distintas islas. En Tenerife, el temporal dejará un inicio de día inestable, especialmente en el norte, antes de que las precipitaciones pierdan fuerza con el paso de las horas.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque con un ligero descenso de las máximas en algunas zonas. En Santa Cruz de Tenerife se prevén 18 grados de mínima y hasta 23 de máxima, mientras que el viento alisio soplará moderado, intensificándose en la vertiente sureste, el extremo noroeste y en cumbres.

En el resto del archipiélago, el panorama será similar: nubes abundantes, lluvias ocasionales tras un amanecer más intenso y un alisio que podría complicar la jornada en zonas expuestas. En el mar, se esperan vientos del norte o nordeste, fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas para este lunes

TENERIFE

Nuboso en el norte con lluvias intensas a primeras horas, tendiendo a débiles y ocasionales desde el mediodía. Resto de la isla con intervalos nubosos y posibles lluvias puntuales en medianías. Ligero descenso de las máximas en zonas del sur y oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 18 ºC / 23 ºC

GRAN CANARIA

Norte muy nuboso con lluvias más intensas a primera hora del día, debilitándose por la tarde. Intervalos nubosos en el resto.

Las Palmas de Gran Canaria: 19 ºC / 22 ºC

LANZAROTE

Intervalos nubosos con lluvias débiles y ocasionales al amanecer. Ligero descenso de las máximas.

Arrecife: 17 ºC / 22 ºC

FUERTEVENTURA

Cielos parcialmente nubosos con lluvias débiles a primeras horas, remitiendo pronto.

Puerto del Rosario: 17 ºC / 22 ºC

LA GOMERA

Norte nuboso con lluvias frecuentes e intensas a primeras horas, debilitándose por la tarde.

San Sebastián de La Gomera: 20 ºC / 23 ºC

LA PALMA

Norte y este con lluvias intensas a primeras horas; resto con intervalos y posibilidad de lloviznas.

Santa Cruz de La Palma: 19 ºC / 22 ºC

EL HIERRO

Norte nuboso con lluvias moderadas durante la mañana. Intervalos nubosos en otros sectores.

Valverde: 14 ºC / 17 ºC