Rodrigo Leão: «El método para crear sigue siendo el mismo, la intuición»

El maestro portugués Rodrigo Leão, la figura más relevante de la música en su país, presenta esta tarde a las 19:30 horas en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife su último trabajo: ‘O rapaz da montanha’.

Es la primera vez que nos visita para ofrecer un concierto... Ha tardado unos cuantos años.

Sí, y esta será también la primera vez que estoy en Canarias. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de conocer estas Islas.

El concierto llega quizás un poco tarde pero lo que hay que destacar es que la visita servirá para desgranar en el Auditorio de Tenerife un disco muy especial, O rapaz da montanha. Usted lo ha definido como el más portugués de toda su carrera. ¿Por qué?

Sí. Primero, porque el disco está todo cantado en portugués y además es un disco que tiene más canciones cantadas que muchos otros que haya hecho hasta ahora. Y también porque tenemos muchos de los instrumentos de percusión tradicionales de Portugal. Tenemos también una presencia más fuerte de la guitarra clásica, que aquí es tocada por un gran amigo que es Josep Soto, un músico con quien yo he tocado en Madredeus desde hace mucho tiempo. Creo que ha contribuido a esa sonoridad. Además, hay una influencia de la música que se hacía en años 70 en Portugal, compositores como José Alfonso, José Mario Branco o Sergio Budín. El disco ha sido hecho durante el año en que conmemorábamos el cincuenta aniversario de la revolución en Portugal y además tiene unas letras hechas por mi esposa hablando de temas como los derechos de las mujeres. Tiene un lado un poco político y, aunque yo no me ligo mucho a esos temas, me considero un hombre de izquierdas.

Siempre ha defendido el vínculo tan estrecho, que no es solo geográfico, que une España y a Portugal. Este, de hecho, no será el primer disco con el que visite nuestro país.

Claro, de hecho este año hemos hecho uno en Madrid y otro en Barakaldo, hace como dos semanas. Además, espero que tengamos varios más ahí el próximo año. Hubo una época, cuando comencé con mi carrera en solitario en la década de los 90, que tuve muchos más recitales ahí. Hay una ligazón muy fuerte entre Portugal y España. Me quedo contento por poder continuar mostrando nuestro trabajo a nuestros hermanos españoles.

Se le considera el compositor más importante de su país. ¿Cómo se lleva una etiqueta así? Debe ser una gran responsabilidad.

Para mí no es una responsabilidad muy grande porque pienso que hay músicos mucho mejores que yo en Portugal. Es cierto que tuve la suerte de estar en grupos como Madredeus, donde aprendí muchísimo y con los que llevamos nuestra música por todo el mundo. Por mi parte, continuo intentando seguir mi propio curso, que tiene influencias muy diferentes que van desde la música pop británica a la música clásica. Considero muy importante no caer en la monotonía y por suerte tengo la oportunidad de trabajar con músicos de otros países que admiro mucho.

¿Dónde encuentra ahora la inspiración? ¿Está en los mismos lugares que hace 25 o 30 años? ¿Cambia el método con la experiencia?

El método es el mismo porque lo más importante es la intuición. Podría decirte que mitad de esa inspiración viene de los viajes que hacemos las personas y los sitios que conocemos.

Mucha gente no sabe que también ha compuesto música para el cine y para el mundo audiovisual, ¿sigue cultivando esa faceta?

Desde pequeño siempre he tenido ganas de hacer música para el cine. Por suerte, he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos y hoy en día aún sigo componiendo para documentales. Me gusta hacerlo, pero sinceramente no me gustaría dedicarme únicamente a eso.