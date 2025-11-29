Antonia González, la heredera de Los Dornajos de Teno Alto

Antonia González habla con claridad y argumentos. Tiene 26 años y el propósito de mantener la quesería Los Dornajos, el negocio tradicional que empezaron sus abuelos en Teno Alto. Esto no está reñido con la formación: González estudió el ciclo formativo de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal en Fuerteventura. "Trabajo en esto porque quiero, porque realmente podría hacerlo con otra raza de animales de granja", explica con seguridad. Es la heredera de todo lo que implica Los Dornajos: cabras, lejanía, esfuerzo, queso, tradición y familia.

Como lo hacían los abuelos

La joven cabrera del núcleo de medianías de Buenavista del Norte cogió el relevo en la granja para seguir produciendo queso de manera artesanal. "Desde mis bisabuelos, hay cabras aquí", dice. Ese 'aquí' cobra una dimensión especial al encontrarse en Teno Alto, en pleno macizo y en uno de los orígenes geológicos de Tenerife. Esto no impide que la tradición ganadera salte de generación en generación. Después de sus padres, que la acompañan en sus labores, le toca el turno a ella. Tiene un hermano, pero ahora mismo está estudiando.

El carácter artesanal del queso de González es uno de sus mayores valores. "A pesar de formarme y ver toda la tecnología que hay ahora, decidimos mantenerlo todo lo más tradicional y antiguo posible para que no se pierda esa forma de hacer", afirma. No deja de lado los elementos o procesos innovadores en el sector que sirvan para "ayudarnos, pero aquí queremos mantener la tradición. Estamos todo el día en pastoreo, las cabras están toda la noche y el día sueltas", recordando el modo pastoril aborigen.

Empezar de cero

Empezar de cero una ganadería caprina, con producción artesanal de queso y en Teno Alto es algo que la ganadera ve prácticamente imposible: "Aquí no va a venir nadie a comenzar este tipo de negocio. Si no lo seguía yo, esto se iba a perder", lamenta. No obstante, González anima a cualquiera que le guste la ganadería a embarcarse en esta aventura. "Con paciencia. Cuando llegas te prometen muchas ayudas, subvenciones y quieres poner una macrogranja. No es así para nada. Luego llega el momento de la exigencia de requisitos, de aprobar subvenciones sin que llegue el dinero y entonces, te quedas colgado", advierte con la experiencia propia de alguien que se crió entre cabras.

Tiene alrededor de 70 cabezas de ganado y entre ella y sus padres hacen el pastoreo, ya que "es una tarea de 24 horas. Nos vamos turnando y todos tenemos que saber hacer de todo", refiriéndose a las diferentes labores de una granja con producción artesanal de queso.

Independencia del pienso

Están cayendo las primeras lluvias y apenas hay pasto. González les planta la comida a las cabras fuera de la superficie de la granja y así no es dependiente del pienso, se mantienen limpias las huertas del entorno y utiliza el estiércol que generan los propios animales. "Comen sueltas al final del risco", señala.

La estrategia y los tiempos juegan un papel fundamental en el planteamiento ganadero de la cabrera: planifica que los partos de las cabras tengan lugar a final de año para que coincida, más o menos, con la hierba tierna y que así, cuando los baifos abandonen la lactancia, tengan un pasto de calidad para alimentarse. "Si lo encuentran muy seco, muy duro, les va a costar mucho el cambio de alimentación", desarrolla.

Cambio climático

El principal problema para esta simultaneidad se llama cambio climático. "Está complicado. Si yo he notado que llueve menos, me imagino mi padre. Apenas cae agua y eso es una gran dificultad. Si no llueve y no hay pasto, no hacemos nada aquí", sentencia rotundamente. Y sigue la concatenación vestida de adversidad, porque las cabras podrían comer pienso siempre, pero "traerlo desde Santa Cruz hasta aquí, cuesta. Con la guerra de Ucrania, que piensas que aquí nunca te va a afectar porque está lejos, los precios del alimento aumentaron más del doble", relaciona. Tiene claro que el mundo se estrecha tanto que Teno Alto ya no es tan remoto.

Felicidad

A Antonia González se le dibuja una sonrisa nerviosa en el rostro al preguntarle si es feliz en la granja de sus abuelos: "Sí", dice y respira. "Estoy lo más contenta posible. No me gustaría irme. Si me voy es porque no me queda de otra y cruzo los dedos para que esto funcione", apuesta. Ella se la juega y quiere que la gente también lo haga: "Tienen que apostar por el producto de aquí. Desconozco cómo viene el de fuera, pero lo de aquí está claro que es lo más natural posible".

Lo más fresco posible

Entonces, explica el proceso de elaboración de su producto: al acabar el ordeño, con la leche cruda, se hace el queso. No pasan ni dos horas desde que se ordeña hasta que empieza con la elaboración. Al día siguiente, el queso de Los Dornajos ya está para vender. "Es lo más fresco posible", define. Tampoco le hace ningún ajuste a las cabras y los baifos maman de sus madres. Todo esto, conlleva inspecciones y controles de calidad muy exigentes, porque cuentan con los registros antiguos, según la joven ganadera.

La abuela de Antonia es María, la de Los Dornajos, o María del Rosario Regalado. Una de las siete 'Marías' de Teno Alto, premio Tenerife Rural 2020 y cuyas labores agrarias quedaron reflejadas en un documental. La quesería Los Dornajos parece que no es la única herencia que Antonia recibió de su abuela. También heredó la fuerza y el tesón para trabajar y el amor por Teno Alto y sus cabras.