La Aemet prevé una jornada con calima y lluvias en Tenerife este sábado

Al igual que el pasado fin de semana, el tiempo este sábado, 29 de noviembre, estará marcado por la presencia de calima en la isla de Tenerife. Un polvo en suspensión que compartirá espacio, en algunas zonas, con las lloviznas.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), también se esperan intervalos nubosos en algunas zonas y lloviznas, principalmente en las medianías, durante la tarde y la noche.

Por su parte, las temperaturas en la isla oscilarán entre los 19ºC de mínimas y los 24º de máximas.

Un hombre pasea por una calle solitaria a través de la calima. / Andrés Gutiérrez

Previsión del tiempo para la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:

TENERIFE

En el norte y nordeste, intervalos nubosos que serán más compactos a primeras horas y durante la tarde y noche, cuando habrá baja probabilidad de lloviznas ocasionales, principalmente en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura, con concentraciones más significativas en medianías. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y punta noroeste tras el mediodía, sin descartar rachas localmente muy fuertes; en las costas del suroeste, predominio de brisas. En zonas altas, viento flojo a moderado del este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19 24

LA GOMERA

En el norte, intervalos nubosos que serán más compactos a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, principalmente en medianías. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura a partir de la tarde, con concentraciones más significativas en cumbres. Temperaturas sin apenas cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y oeste por la tarde y noche, sin descartar rachas localmente muy fuertes. En cumbres, viento flojo a moderado del este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 24

LA PALMA

En el norte y este, intervalos nubosos que serán más compactos a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, principalmente en medianías. Poco nuboso en el resto. Calima ligera en altura a partir de la tarde, con concentraciones más significativas en cumbres. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte tras el mediodía en la vertiente sudeste, punta noroeste y zona de El Paso, con probables rachas localmente muy fuertes; en las costas del oeste, predominio de brisas. En cumbres, viento moderado de componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 22

EL HIERRO

En el norte, intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna llovizna aislada. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima ligera en altura a partir de la tarde, con concentraciones más significativas en cumbres. Temperaturas sin apenas cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el sudeste y extremo oeste por la tarde y noche, sin descartar rachas localmente muy fuertes. En cumbres, viento moderado del este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 16