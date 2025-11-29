La Aemet anuncia cambios en el tiempo: la calima remite, llegan nubes y posibles lluvias a Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de un cambio de tiempo en Canarias este domingo, especialmente en Tenerife, donde la calima remitirá de forma notable y dejará paso a cielos más nubosos y a un ambiente algo más fresco. Según el organismo, existe probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en la vertiente norte y a últimas horas del día.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, aunque con un ligero descenso en varios puntos de la isla. En Santa Cruz de Tenerife se esperan 18 grados de mínima y 23 de máxima. El viento alisio volverá a cobrar protagonismo, con rachas fuertes en la vertiente sureste, el extremo noroeste y zonas altas.

En el conjunto del archipiélago, la AEMET también prevé intervalos nubosos, lluvias débiles en zonas del norte de varias islas y calima ligera en retirada. En el mar, dominarán los vientos del nordeste con marejada y mar de fondo de uno a dos metros.

Previsión por islas para este domingo

TENERIFE

Intervalos nubosos, más abundantes en el norte, donde son probables lluvias débiles a últimas horas. Calima ligera en medianías por la mañana, remitiendo con el paso de las horas. Alisio moderado con rachas fuertes en el sureste y extremo noroeste.

Santa Cruz de Tenerife: 18 ºC / 23 ºC

GRAN CANARIA

Nubosidad en el norte con posibles lloviznas. Sur más despejado. Calima ligera en cumbres.

Las Palmas de Gran Canaria: 19 ºC / 23 ºC

LANZAROTE

Intervalos nubosos, más despejado al sur. Lloviznas dispersas al final del día. Calima ligera en altura, remitiendo por la tarde.

Arrecife: 18 ºC / 22 ºC

FUERTEVENTURA

Cielos parcialmente nubosos. Calima ligera en altura, disipándose a lo largo del día.

Puerto del Rosario: 18 ºC / 22 ºC

LA GOMERA

Norte nuboso con posibles lloviznas. Alisios con intervalos fuertes.

San Sebastián de La Gomera: 19 ºC / 24 ºC

LA PALMA

Intervalos nubosos, más compactos en norte y este, con lluvias débiles a primeras y últimas horas.

Santa Cruz de La Palma: 19 ºC / 22 ºC

EL HIERRO

Norte nuboso con lluvias débiles puntuales al final del día.

Valverde: 14 ºC / 17 ºC