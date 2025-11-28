Tenerife tiene seis millones de metros cuadrados potenciales afectados por la termita

La termita subterránea (Reticulitermes flavipes) afecta, de forma potencial, a seis millones de metros cuadrados en Tenerife. Es decir, que el insecto podría estar en el 0,3% de la Isla.

Casi un millón

La empresa encargada de la erradicación de la plaga, Tragsatec, limpió hasta ahora casi 800.000 metros cuadrados de manera paulatina desde que comenzó los trabajos, hace casi seis años. Las cinco áreas se encuentran en La Laguna, donde la limpieza alcanza a 22,7 hectáreas; Tacoronte, que suma 44,5; Adeje, con 5,7 hectáreas desinfectadas; en Arona son 1,9 y en Santiago del Teide , 1,3 hectáreas.

No se puede determinar el tiempo empleado en cada una de las fases de tratamiento de esta plaga. El jefe de grupo de actuaciones y proyectos de la compañía, Juan Pestano, explicó que "vamos poco a poco. Hay zonas limpias desde hace años, pero podemos asegurar que, de media, el plazo de eliminación en cada una de las áreas oscila entre seis y nueve meses, aproximadamente".

Estaciones de erradicación

En todos estos puntos están emplazadas las llamadas estaciones que permiten continuar con la aniquilación del insecto. Hay más de 21.500 en todo Tenerife, repartidas en los cinco municipios que se han visto afectados. Tacoronte se lleva la palma, con más de 10.000, mientras que en Santiago del Teide solo hay instaladas 425.

Estabilidad

La estabilidad en la plaga de la termita fue una constante, hasta que saltó la alarma al detectarse un nuevo foco en La Caridad (Tacoronte), a principios del mes de noviembre. En este caso, la zona afectada se cifra en 200.000 metros cuadrados potenciales y se considera que permanece activo hace cuatro años, al menos. "El resto de lugares se mantiene totalmente estable, de hecho llevábamos un montón de tiempo sin nuevas apariciones y trabajábamos dentro de la normalidad, reduciendo superficies afectadas", cuenta Pestano.

Para el técnico de Tragsatec, la planificación en el trabajo de erradicación de este insecto es la clave. "Trabajamos así desde 2019 sin interrupción", comenta. Obviamente, cuando se da la voz de alarma, como ocurrió con La Caridad, se interrumpe esa labor rutinaria para controlar el nuevo punto afectado lo antes posible.

De las peores

La termita subterránea es una especie introducida en Tenerife. Está considerada entre las peores por su capacidad para destruir la madera. En 2017, se conoció el primer caso localizado en Tacoronte y dos años después, en 2019, comenzó la intervención para su erradicación. De hecho, el municipio tacorontero fue el más afectado por la plaga centrando el foco de la actuación. Los esfuerzos para eliminarla no son pocos, pero no parecen llegar a su fin. No obstante, se trata de un trabajo lento y continuo.

El servicio de erradicación del insecto se definió como "esencial" en abril de 2020 por parte del Cabildo de Tenerife, en plena pandemia de la covid. No fue hasta al año siguiente cuando se dio por controlada la plaga de termitas en el municipio de Tacoronte, llegando en 2022 a estimarse que su duración se prolongaría entre cinco y diez años más, es decir, hasta 2032. Fue precisamente durante ese año, en 2022, cuando se detectaron focos en Adeje y Arona, en el sur de Tenerife.