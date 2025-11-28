¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, gastronomía y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, Simón de la montaña, una película de Federico Luis que explora la noción de capacidad humana y que trata de cuestionar ideas preconcebidas y comunes. Gran Premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cine de Cannes, el filme presenta la historia de un joven que se integra en un grupo de adolescentes con distintas capacidades. Lorenzo Ferro, Pehuén Pedre, Kiara Supini, Laura Nevole y Agustín Toscano protagonizan esta cinta que se pasa en versión original en español.

Noche en blanco

La Laguna celebra este sábado una nueva edición de La Noche en Blanco, una jornada que volverá a convertir el centro histórico en un gran espacio de encuentro ciudadano, en el que se darán la mano el comercio, la cultura, el patrimonio, el deporte y el ocio familiar. Desde las 10 horas y hasta entrada la madrugada, la ciudad se transformará en un gran paseo cultural y comercial, con propuestas pensadas para todas las edades y gustos.

Tapas y vinos

El Parque La Granja de Santa Cruz de Tenerife volverá a convertirse este sábado en un escenario de sabores, vino y música con la II Edición de la Feria Gastronómica de Tapas y Vinos, un evento que se celebrará de 18:00 a 00:00 horas en el que se reúnen la restauración y las bodegas para poner en valor el producto local. Además, habrá música en directo con la Orquesta La Sabrosa, Los Vándalos y Melocos, entre otros.

San Andrés

Cartel de las tablas 2025. / E. D.

El municipio de Icod de los Vinos celebra este fin de semana el tradicional arrastre de tablas. El sábado comenzará a las 19:00 horas. También tendrá lugar la Gran Fiesta de los Vinos. Al día siguiente, las tablas volverán a arrastrarse por el municipio icodense, día en el que se llevará a cabo, además, la batalla de polkas.

Carrera por la vida

La Fundación Canaria Carrera por la Vida, con la colaboración del Ayuntamiento de Adeje, invita a la ciudadanía a caminar en apoyo de las personas afectadas por cáncer de mama. Se trata de una caminata para concienciar, promover la salud y expresar solidaridad con las personas afectadas por esta enfermedad. El recorrido partirá a las 10:30 horas desde el Centro Comercial Siam Mall.

Deportes

La jornada deportiva del sábado llegará de la mano del CD Tenerife, que se enfrentará al CD Arenteiro en el Heliodoro Rodríguez López. La cita será a las 17:30 horas. Por su parte, el domingo, será el día del baloncesto, con el partido que enfrentará España con Georgia. Este partido clasificatorio para la Copa del Mundo de Catar 2027 se disputará en el Pabellón Santiago Martín a las 18:45 horas.