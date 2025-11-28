La producción de miel en Tenerife duplica la del año pasado tras el incendio forestal

La producción de miel en Tenerife duplica este año la obtenida tras el incendio forestal de 2023, al pasar de 43.224 kilos en el ejercicio anterior a 71.196 a falta de un mes para finalizar la campaña actual. El esfuerzo de los 680 apicultores censados en la Isla garantiza la calidad del denominado ‘oro dulce’, aunque la cantidad queda aún lejos del récord de los últimos diez años establecido en 2016, antes de la pandemia, con 194.392 kilos.

Signos de recuperación

El sector apícola muestra signos de recuperación tras dos campañas complicadas a consecuencia del incendio y de una sequía pertinaz que ya dura siete años. La mejoría no evita que siga afectado por pérdidas y presiones sanitarias y ambientales. La producción de este año supone un alivio para los apicultores con explotaciones que suman 16.000 colmenas.

"Un buen año"

«Este es un buen año para la actividad apícola en Tenerife». Lo asegura el consejero de Sector Primario del Cabildo, Valentín González, quien también explica que ello se debe a que «las condiciones climáticas han acompañado y al esfuerzo y dedicación de los apicultores». El producto es de «óptima» calidad, como se demostró en los recientes premios del XXIX concurso de Mieles de Tenerife. González Évora sostiene que en el Cabildo de Tenerife «seguiremos apoyando al sector apícola con una infraestructura única en España como es la Casa de la Miel».

Quieren seguir en el Teide

Florencio Gutiérrez es un herreño que reside en La Laguna y lleva 40 años en Tenerife, la mayoría dedicado a sus abejas y a las colmenas que tiene en el preparque nacional del Teide. Este sábado recibe en la Casa de la Miel el galardón Gran Celdilla de Oro a la mejor miel con Denominación de Origen Protegida (DOP) en el Concurso Regional de 2025. Lo consiguió con una miel de tedera envasada por la marca El Productor. No es el primer premio que consigue y su casa está llena de menciones de otros años.

Florencio Gutiérrez con sus abejas / El Día

Un "palo"

Recuerda «el palo» del incendio de hace dos años, porque no solo se quemaron las colmenas sino parte del hábitat de las abejas. Señala que «gracias al Cabildo y a la consejería (Sector Primario) hemos ido saliendo adelante, pese a que se mantiene la sequía». Critica también que «desde algunos sectores ecologistas y científicos parecen querer una guerra con los apicultores en el Parque Nacional del Teide, donde convivimos hace siglos y queremos seguir haciéndolo».

Seguir en el Teide

Explica: «Dicen que las nuestras hacen competencia a una abeja silvestre que vive no sé dónde». Se pregunta «¿quién es más ecologista que nosotros?». Añade que «sabemos regular cuándo se sube o no al parque y no lo vamos a hacer si no hay floración». Sentencia:«Hoy prohíben en el parque y mañana en el preparque».

Charla en La Graciosa

Detalla que «el área regional de Transición Ecológica dota con 314.000 euros a un grupo de expertos que va a plantear cómo afecta el cambio climático a los polinizadores". Subraya: "Y dan la primera charla en La Graciosa porque allí también hay una abeja endémica que es prima hermana de las que viven en el Teide". Asegura que «ahora, nuestras abejas son las causantes de que la retama se seque. No es el cambio climático, ni la falta de lluvia, ni la falta de nieve». Recuerda, por último, que el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Teide establece 2.600 colmenas y una reducción de las 600 durante cinco años. El apicultor concluye:«¿Sabe dónde voy a poner las colmenas? En el Roque de Garachico si el ayuntamiento me lo permite».

Trashumancia en el Teide

La producción de miel en Tenerife se caracteriza por ser artesanal y estar ligada a la flora endémica de la Isla, como la retama del Teide. La práctica de trasladar colmenas al Parque Nacional (flores de tajinaste, retama, malpica etc.) está documentada desde los primeros testimonios históricos de la Isla y se ha mantenido hasta nuestros días sigue siendo estratégica para obtener mieles de altura muy valoradas, especialmente las que cuentan con la DOP Tenerife. La gestión de permisos es un aspecto fundamental para la organización del sector. Este año tras el incendio que afectó a parte de la retama del Teide se ha visto muy mermada.

Concurso regional

Florencio Gutiérrez ganó la Gran Celdilla de Oro a la mejor miel de Canarias 2025 con Denominación de origen Miel de Tenerife, en el XXIX Concurso Regional de Mieles, organizado por la consejería de Sector Primario del Cabildo. El otro premio máximo, Gran Celdilla de Oro a la mejor miel sin DOP, recayó en una miel de hinojo de El Sauzal producida por Benigno Díaz.

Gran calidad

El consejero responsable del área, Valentín González, pone en valor “la gran calidad de las mieles que han participado en esta edición”, haciendo énfasis en que “debemos reconocer el gran esfuerzo que realizan los apicultores, que han elaborado productos de calidad excelente, a pesar de las circunstancias adversas, marcas por las consecuencias que todavía arrastran del incendio del verano de 2023 y de la persistente sequía”.

Seis islas

Participaron en el concurso un total de 52 mieles, procedentes de las islas de Tenerife, La Palma, El Hierro, La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote, en las categorías de multifloral suave, media e intensa, agave, tajinaste, tedera, mielada y monoflorales varias. El jurado valoró las mieles en el transcurso de una cata, en la que se tuvo en cuenta no solo el sabor, sino también la presentación de las muestras.

Otros premios

Obtuvieron otros premios Celdilla de Oro las marcas ‘Oromiel’, ‘El Productor’ y ‘Mieles Tagoja’. Celdilla de Plata se llevaron ‘Mieles Tagoja’, ‘El Productor’, ‘Villa Clara’, ‘Ladera de la Reina’, ‘Colmenar La Violeta', ‘Miel Henry y Viti', ‘Flores Herreñas’ ‘Mieles El Julan’, ‘Mieles Tagoja’ y ‘Destiladera Mieles de La Palma’.