Fund Grube reinaugura su tienda Vistasur en Tenerife Sur tras una reforma de más de 1,1 millones de euros
A la inauguración acudieron la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, y el concejal del Servicio de Atención a la Ciudadania, Rubens Delgado
Fund Grube celebró el pasado viernes 21 de noviembre la reinauguración de su tienda ubicada en el centro comercial Vistasur, en Tenerife Sur, tras culminar una reforma integral valorada en mas de 1,1 millones de euros.
El establecimiento, que cuenta con 663 metros cuadrados, ha sido completamente renovado para ofrecer una experiencia de compra más moderna, cómoda y adaptada a las necesidades de residentes y visitantes. El nuevo diseño apuesta por espacios más amplios, una mejor distribución y una imagen actualizada que refuerza la identidad de la marca.
Al acto inaugural acudieron la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, y el concejal del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), Rubens Delgado Delgado, quienes acompañaron al equipo de Fund Grube en este hito para la compañía. También participaron proveedores y clientes, que pudieron conocer de primera mano las mejoras realizadas y celebrar junto al equipo la apertura del renovado establecimiento.
Con esta reforma, Fund Grube reafirma su compromiso con la innovación y la calidad en sus puntos de venta, consolidando su presencia en Tenerife y reforzando su apuesta por entornos comerciales que combinan diseño, funcionalidad y una experiencia de compra destacada.
Acerca de Fund Grube
Fund Grube es una empresa líder en el sector retail en Canarias, especializada en perfumería, cosmética, moda, complementos y bienestar. Con una larga trayectoria, la compañía destaca por su selección de primeras marcas y por su constante apuesta por la excelencia en el servicio al cliente.
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: este sábado habrá vientos fuertes en las cumbres
- Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España
- Este es el restaurante más antiguo de Tenerife: abre cinco horas al día desde el siglo XIX
- El médico de Tenerife investigado por estafa al SCS señala que hackearon su credencial
- La Aemet amplía sus avisos por lluvias en Tenerife: serán en el este y se descarta la nieve
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las temperaturas podrían superar los 30ºC este lunes
- Estos cinco quesos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife son los mejores del mundo: estas son las cinco elaboraciones que han triunfado en los World Cheese Awards
- La TF-5 de Tenerife queda a un paso del tráfico de la vía más saturada del país