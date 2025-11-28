Fund Grube reinaugura su tienda Vistasur en Tenerife Sur tras una reforma de más de 1,1 millones de euros

Fund Grube celebró el pasado viernes 21 de noviembre la reinauguración de su tienda ubicada en el centro comercial Vistasur, en Tenerife Sur, tras culminar una reforma integral valorada en mas de 1,1 millones de euros.

El establecimiento, que cuenta con 663 metros cuadrados, ha sido completamente renovado para ofrecer una experiencia de compra más moderna, cómoda y adaptada a las necesidades de residentes y visitantes. El nuevo diseño apuesta por espacios más amplios, una mejor distribución y una imagen actualizada que refuerza la identidad de la marca.

Al acto inaugural acudieron la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, y el concejal del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), Rubens Delgado Delgado, quienes acompañaron al equipo de Fund Grube en este hito para la compañía. También participaron proveedores y clientes, que pudieron conocer de primera mano las mejoras realizadas y celebrar junto al equipo la apertura del renovado establecimiento.

Con esta reforma, Fund Grube reafirma su compromiso con la innovación y la calidad en sus puntos de venta, consolidando su presencia en Tenerife y reforzando su apuesta por entornos comerciales que combinan diseño, funcionalidad y una experiencia de compra destacada.

Acerca de Fund Grube

Fund Grube es una empresa líder en el sector retail en Canarias, especializada en perfumería, cosmética, moda, complementos y bienestar. Con una larga trayectoria, la compañía destaca por su selección de primeras marcas y por su constante apuesta por la excelencia en el servicio al cliente.