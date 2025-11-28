La Aemet avisa de lluvias y temperaturas de hasta 24º este viernes en Tenerife
Conoce la previsión del tiempo en la provincia tinerfeña para este 28 de noviembre
Tenerife espera este viernes, 28 de noviembre, un predominio de los cielos nubosos en el norte y nordeste, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, abriendo claros al final del día, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto de zonas, se espera que sea poco nuboso o despejado, sin descartar nubosidad de evolución en el suroeste por la tarde con alguna precipitación débil.
Por su parte, las temperaturas mínimas seguirán con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. También se espera viento del nordeste moderado, con algún intervalo de fuerte en la vertiente sudeste y punta noroeste por la tarde y noche.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:
TENERIFE
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 24
LA GOMERA
En el norte, nuboso con probables lloviznas ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 24
LA PALMA
Nuboso en el norte y este con probables lloviznas ocasionales. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste por la tarde y noche.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 21
EL HIERRO
En el nordeste, nuboso con probables lloviznas ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo fuerte en el sudeste y extremo oeste por la tarde y noche.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 17
