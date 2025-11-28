La Aemet avisa de lluvias y temperaturas de hasta 24º este viernes en Tenerife

Tenerife espera este viernes, 28 de noviembre, un predominio de los cielos nubosos en el norte y nordeste, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, abriendo claros al final del día, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

TENERIFE

Predominio de los cielos nubosos en el norte y nordeste, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, abriendo claros al final del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, sin descartar nubosidad de evolución en el suroeste por la tarde con alguna precipitación débil. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado, con algún intervalo de fuerte en la vertiente sudeste y punta noroeste por la tarde y noche.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 24

LA GOMERA

En el norte, nuboso con probables lloviznas ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 24

LA PALMA

Nuboso en el norte y este con probables lloviznas ocasionales. Poco nuboso en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste por la tarde y noche.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 21

EL HIERRO

En el nordeste, nuboso con probables lloviznas ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas sin cambios, mínimas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo fuerte en el sudeste y extremo oeste por la tarde y noche.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 17