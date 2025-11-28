La Aemet avisa de la llegada de calima a Tenerife este sábado

La calima volverá a dejarse sentir en Tenerife este sábado, 29 de noviembre, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, se espera calima ligera en altura, con concentraciones más significativas en medianías.

En el norte y nordeste de la isla habrá intervalos nubosos que serán más compactos a primeras horas y durante la tarde y noche, cuando habrá baja probabilidad de lloviznas ocasionales, principalmente en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios. Además, habrá viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y punta noroeste tras el mediodía, sin descartar rachas localmente muy fuertes; en las costas del suroeste, predominio de brisas. En zonas altas, viento flojo a moderado del este.

Previsión general

La previsión general para todo el archipiélago indica que en el norte de las islas montañosas habrá intervalos nubosos, que serán más compactos a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, principalmente en medianías.

En el resto de zonas, se espera poco nuboso o despejado, con entrada de polvo en suspensión entre los 500-2000 metros, dejando calimas ligeras en altura sobre el archipiélago.

Jornada de calima en Tenerife. / Arturo Jiménez

Las temperaturas, al igual que en Tenerife, seguirán con pocos cambios en el resto de islas.

También habrá viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, sin descartar algunas rachas localmente muy fuertes; predominando las brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento flojo a moderado del este.