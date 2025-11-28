La Aemet alerta del acercamiento de un nuevo episodio de calima en Canarias: así afectará a Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que la calima regresará a Canarias este viernes, afectando también a Tenerife, donde se espera un ascenso ligero de las temperaturas, especialmente en las zonas del sur y el área metropolitana. El polvo en suspensión entrará por las islas orientales y se desplazará hacia el resto del archipiélago a lo largo del día.

En Tenerife, la jornada estará marcada por cielos nubosos en el norte y nordeste, con baja probabilidad de lloviznas, mientras que en el sur predominarán los cielos despejados. Las máximas alcanzarán los 24 grados en Santa Cruz, con mínimas alrededor de los 20. La AEMET advierte también de viento del nordeste moderado, con rachas fuertes en la vertiente sudeste y en la punta noroeste por la tarde y la noche.

Un hombre pasea por una calle solitaria a través de la calima. / Andrés Gutiérrez

Calima en altura y ambiente más cálido en Canarias

Aunque este episodio de calima será ligero y afectará sobre todo a capas medias y altas, se espera que deje un ambiente algo turbio y un repunte térmico en la mayor parte del archipiélago. La AEMET indica que este viernes será un día de transición con más estabilidad y subida de temperaturas, especialmente en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Previsión del tiempo por Islas para este viernes

TENERIFE

Cielos : Nubosos en el norte y nordeste; posibles lloviznas débiles. Sur despejado.

: Nubosos en el norte y nordeste; posibles lloviznas débiles. Sur despejado. Tarde : Probable nubosidad de evolución en el suroeste con alguna precipitación débil.

: Probable nubosidad de evolución en el suroeste con alguna precipitación débil. Temperaturas : Mínimas sin cambios; máximas en ligero ascenso (24 ºC).

: Mínimas sin cambios; máximas en ligero ascenso (24 ºC). Viento : Nordeste moderado con intervalos fuertes desde la tarde.

: Nordeste moderado con intervalos fuertes desde la tarde. Santa Cruz de Tenerife: 20 ºC / 24 ºC

LA GOMERA

Nuboso en el norte, con lloviznas; sur despejado.

San Sebastián: 19 ºC / 24 ºC

LA PALMA

Norte y este nubosos; posibles lloviznas.

Santa Cruz de La Palma: 17 ºC / 21 ºC

EL HIERRO

Nordeste nuboso con lloviznas.

Intervalos fuertes de viento por la tarde.

Valverde: 14 ºC / 17 ºC

LANZAROTE

Predominio de cielos despejados.

Calima ligera en altura.

Arrecife: 18 ºC / 24 ºC

FUERTEVENTURA

Poco nuboso; calima ligera en altura.

Puerto del Rosario: 18 ºC / 22 ºC

GRAN CANARIA