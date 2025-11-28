La Aemet alerta del acercamiento de un nuevo episodio de calima en Canarias: así afectará a Tenerife
La Agencia Estatal de Meteorología prevé calima ligera, cielos nubosos en el norte de Tenerife, lloviznas aisladas y máximas de hasta 24 ºC este viernes en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que la calima regresará a Canarias este viernes, afectando también a Tenerife, donde se espera un ascenso ligero de las temperaturas, especialmente en las zonas del sur y el área metropolitana. El polvo en suspensión entrará por las islas orientales y se desplazará hacia el resto del archipiélago a lo largo del día.
En Tenerife, la jornada estará marcada por cielos nubosos en el norte y nordeste, con baja probabilidad de lloviznas, mientras que en el sur predominarán los cielos despejados. Las máximas alcanzarán los 24 grados en Santa Cruz, con mínimas alrededor de los 20. La AEMET advierte también de viento del nordeste moderado, con rachas fuertes en la vertiente sudeste y en la punta noroeste por la tarde y la noche.
Calima en altura y ambiente más cálido en Canarias
Aunque este episodio de calima será ligero y afectará sobre todo a capas medias y altas, se espera que deje un ambiente algo turbio y un repunte térmico en la mayor parte del archipiélago. La AEMET indica que este viernes será un día de transición con más estabilidad y subida de temperaturas, especialmente en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
Previsión del tiempo por Islas para este viernes
TENERIFE
- Cielos: Nubosos en el norte y nordeste; posibles lloviznas débiles. Sur despejado.
- Tarde: Probable nubosidad de evolución en el suroeste con alguna precipitación débil.
- Temperaturas: Mínimas sin cambios; máximas en ligero ascenso (24 ºC).
- Viento: Nordeste moderado con intervalos fuertes desde la tarde.
- Santa Cruz de Tenerife: 20 ºC / 24 ºC
LA GOMERA
- Nuboso en el norte, con lloviznas; sur despejado.
- San Sebastián: 19 ºC / 24 ºC
LA PALMA
- Norte y este nubosos; posibles lloviznas.
- Santa Cruz de La Palma: 17 ºC / 21 ºC
EL HIERRO
- Nordeste nuboso con lloviznas.
- Intervalos fuertes de viento por la tarde.
- Valverde: 14 ºC / 17 ºC
LANZAROTE
- Predominio de cielos despejados.
- Calima ligera en altura.
- Arrecife: 18 ºC / 24 ºC
FUERTEVENTURA
- Poco nuboso; calima ligera en altura.
- Puerto del Rosario: 18 ºC / 22 ºC
GRAN CANARIA
- Nuboso en el norte con lloviznas puntuales; resto despejado.
- Calima ligera por la tarde.
- Las Palmas de GC: 20 ºC / 23 ºC
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: este sábado habrá vientos fuertes en las cumbres
- Un alcalde de Tenerife, entre los mejores pagados de España
- Este es el restaurante más antiguo de Tenerife: abre cinco horas al día desde el siglo XIX
- El médico de Tenerife investigado por estafa al SCS señala que hackearon su credencial
- La Aemet amplía sus avisos por lluvias en Tenerife: serán en el este y se descarta la nieve
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las temperaturas podrían superar los 30ºC este lunes
- Estos cinco quesos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife son los mejores del mundo: estas son las cinco elaboraciones que han triunfado en los World Cheese Awards
- La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes