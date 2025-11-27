La ULL acepta 14 nuevas donaciones para el Archivo de la Transición Democrática
El fondo documental suma 52 aportaciones
La Universidad de La Laguna (ULL) ha formalizado este jueves la aceptación de catorce nuevas donaciones al Archivo de la Transición Democrática en Canarias, que custodia el Servicio de Biblioteca de la institución, con lo que el fondo documental suma un total de 52 aportaciones.
Entre las donaciones rubricadas destacan los archivos y bibliotecas de Hermógenes (Hupalupa) Afonso de la Cruz, investigador autodidacta y activista político que desarrolló estudios comparativos sobre las poblaciones amazigh y promovió la puesta en valor de los nombres aborígenes.
También ha recibido donaciones de Álvaro Morera Felipe, exponente de la llamada primavera guanche en la década de los 80, quien decidió que su legado fuera donado a la universidad y de la Asociación Juvenil Tauro, activa en La Orotava entre 1973 y 1978, con iniciativas de carácter lúdico y social, según ha detallado la ULL en un comunicado.
Asimismo, se aceptaron colecciones de fotografías y documentación de Cirilo Leal Mújica, periodista y dramaturgo, entre las que destacan imágenes de un encierro estudiantil en 1976 para crear en La Laguna el segundo ciclo de especialidades en Filosofía, Psicología y Pedagogía; y la colección de Clara Cacho, hija del sindicalista Santiago Cacho, con videos VHS, álbumes de fotos y documentos textuales relacionados con la actividad sindical de su padre.
Además hay materiales sonoros de Zenaido Hernández Cabrera, que incluyen registros de actos oficiales como la entrega a Santa Cruz de Tenerife del Monumento al Caudillo en 1966 o la toma de posesión del alcalde Ernesto Rumeu de Armas en 1972, además de un centenar de casetes sobre diversas cuestiones.
Se sumaron también donaciones de mujeres feministas como Ana Hardisson Rumeu, María Eugenia Monzón Perdomo y Adela Estupiñán Hernández, complementando la documentación de la Coordinadora Feminista de Tenerife, así como un conjunto importante de materiales gráficos (carteles y pegatinas) de María Fernanda (Nanda) Donate González, José Antonio Luis Valdés ('José el Sueco') e Ignacio Moreno Alberto.
Por último, se incorporaron colecciones de periódicos del Sindicato Español Universitario de la década de los 50, donadas por el estudiante Jesús Igor Jiménez Ramos, y ejemplares de publicaciones canarias de principios de los 80 aportadas por Manuel Gálvez Julián desde la Península.
