'La termita subterránea pone en peligro a Tenerife'. Este es el eslogan escogido por Tragsatec para recordarle a la ciudadanía el daño que causa este insecto a la Isla y su entorno. La frase, acompañada de una potente imagen de una Tenerife hecha de madera, impacta e, incluso, da miedo.

"Poner en alerta a la gente"

"Es lo que se buscaba", explica el jefe de grupo de actuaciones y proyectos de Tragsatec, Juan Pestano, al hablar de la agresiva campaña de comunicación que "pone en alerta a la gente" sobre la continuidad de la plaga de este insecto. La inversión realizada se aproxima a los 50.000 euros, "apenas una gota de agua en los cuatro millones de euros que conlleva la totalidad del proyecto de erradicación de la termita subterránea (Reticulitermes flavipes) impulsado por el Cabildo de Tenerife", confiesa Pestano.

Una amenaza real

Para el trabajador de Tragsa, la campaña pone de relieve una amenaza real: "Lo que decimos no es falso. La termita subterránea es un peligro para la Isla y para las propiedades de las personas, como siempre se ha dicho". "Por algún extraño motivo, la termita parece que ya no interesa, ni siquiera a los que deberían estar preocupados. Si las termitas no se están comiendo mi cocina, me da igual", parafrasea Pestano.

La campaña de comunicación se divide en tres oleadas publicitarias cortas: la primera, ya está en marcha con la instalación de marquesinas publicitarias, banners en medios de comunicación, redes sociales y publicidad en Google. En función de los resultados, el desarrollo de la difusión puede cambiar, pero la idea es que los otros dos lotes se desarrollen en el primer trimestre y a mediados de 2026. Pestano afirma que, paralelamente, se contrató a una empresa que reactivará los perfiles de las redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok y YouTube) "para darle visibilidad de manera continua", añade.

La termita sigue ahí

Las acciones comunicativas llegan justo después de que se localizara un nuevo foco en la zona de La Caridad, en Tacoronte, a principios del mes de noviembre. "Dentro del encargo global que hace la Corporación insular estaba la difusión, ahora vimos que la gente se ha ido tranquilizando porque tratamos las casas afectadas y no están alerta", justifica. Básicamente, la idea es alarmar a la población de Tenerife "de un problema serio para que colaboren con nosotros y vean que el insecto sigue ahí".

"Si vives en una zona de termitas - localizadas años atrás en Tacoronte, La Laguna, Arona, Adeje y Santiago del Teide -, hay que estar alerta a las cuatro cosas básicas", recomienda el responsable del proyecto de erradicación.

Qué hacer si se localizan termitas

Si se tienen indicios de haber encontrado un foco de termitas, hay que dirigirse al teléfono 610592064 o al correo electrónico info.termitas@tragsa.es. Es un servicio que existe desde 2019, año en el que comienzan los trabajos de eliminación de la termita subterránea. "De hecho, a este teléfono se avisó cuando apareció el último foco de La Caridad. Los ciudadanos también nos llaman a este número cuando tienen restos que son susceptibles de tener termitas para que los vayamos a buscar", avisa Pestano.