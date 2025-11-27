Tenerife celebra el tradicional descorche de San Andrés y anuncia más de 2 millones en ayudas al sector vitivinícola para 2026

El Cabildo de Tenerife celebró este miércoles 26 el tradicional acto de descorche con motivo de la llegada de San Andrés, patrón de los bodegueros, cuya festividad se conmemora el próximo 30 de noviembre. La cita tuvo lugar en la Casa del Vino de Tenerife, en El Sauzal, con la participación de los seis Consejos Reguladores de la isla, que presentaron sus vinos nuevos ante autoridades insulares y regionales.

El evento estuvo presidido por el consejero de Sector Primario, Valentín González, quien destacó “el esfuerzo y el tesón” del sector vitivinícola tinerfeño en unos años marcados por retos significativos como la prolongada sequía o la aparición de la filoxera. González subrayó que este trabajo “permite que Tenerife trascienda como una isla que produce un vino de excelente calidad”, avalado por numerosos reconocimientos internacionales.

El consejero anunció, además, que el Cabildo reforzará su apoyo al sector en 2026, año en el que se prevén más de dos millones de euros en ayudas directas. Estas subvenciones incluirán líneas específicas para combatir la sequía, frenar la filoxera, mejorar la trazabilidad del vino e impulsar la innovación en las bodegas. “Queremos ser una herramienta útil al servicio de nuestros productores”, afirmó.

El Cabildo dedicará más de 2 millones de euros a fortalecer el sector vitivinícola en 2026 / Elena de la Cruz

Premio San Andrés 2025

Durante el acto se entregó el Premio San Andrés 2025 a Domingo Luis Martín Rodríguez de Acuña, figura clave en la Denominación de Origen Abona y referente de la viticultura del sur de Tenerife. Martín presidió el Consejo Regulador entre 2015 y 2024, etapa marcada por la transparencia, el diálogo y la búsqueda de la excelencia. También ha sido un firme defensor de la unidad del sector, participando en los trabajos para avanzar hacia un único órgano de gestión para los vinos de Tenerife.

Embajador de Vinos de Tenerife

La Casa del Vino también acogió la entrega del reconocimiento Embajador de Vinos de Tenerife a José Hidalgo Togores, ingeniero agrónomo y experto en viticultura con más de 40 años de trayectoria. Su labor como asesor técnico en el Proyecto Enomac, desde 2012, ha permitido que numerosas bodegas de la isla eleven la calidad de sus elaboraciones, consolidando su papel como una de las figuras más influyentes de la vitivinicultura tinerfeña contemporánea.