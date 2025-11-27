Santa Cruz huele a ‘burgers’

Pan brioche o negro, carne Black Angus, crujientes de bacon, diferentes tipos de quesos y un desfile de salsas de todos los sabores y colores es lo que esconden los catorce establecimientos de The Champions Burger Tenerife, también llamada Island Edition. El aparcamiento del Palmetum, en Santa Cruz de Tenerife, acoge por primera vez el campeonato que arrancó el 7 de febrero de este año con una edición inspirada en la famosa Ruta 66. El público decidirá, a través de sus votos, cuál será la 'Mejor hamburguesa de Tenerife'. Las planchas comenzaron a funcionar el jueves 27 de noviembre y permanecerán encendidas hasta el 8 de diciembre, inaugurando casi dos semanas de comida, música y sabor.

Aunque sus puertas abrieron a las 19:00 horas, hasta una hora más tarde no comenzaron a llegar los comensales. La entrada se convirtió, poco a poco, en una pequeña recepción donde grupos de amigos esperaban al más tardón y donde familias llegaban con hambre y, sobre todo, curiosidad. "Primero nos pediremos una caña para echar un ojo a todo y después, ya comenzaremos a pedir", cuenta Carla Gómez, mientras sus amigos la esperan ya en la barra central del recinto. El olor a carne inundaba el parking del Palmetum, guiando a los visitantes hacia los distintos puestos.

'The winner' de Tokio / MARIA PISACA

Entre las propuestas más concurridas de la primera jornada estaba Tokio, llegada desde Murcia con su hamburguesa The winner coronada con trozos crujientes de bacon. No pasan desapercibidas para nadie y lo saben. "Nos gusta haber venido a Tenerife porque se nota que se vive un ambiente diferente", comentaba una de ellas mientras despachaba pedidos a toda velocidad. Su experiencia previa en el campeonato se percibía en la soltura con la que gestionaban las colas.

A pocos metros, el equipo de Muralla repartía su hamburguesa llamada 2PA sin descanso. "Aparte de por el campeonato, teníamos ganas de venir para salir del frío de Valencia", explicaba uno del equipo. No es su primera vez en la carretera: en 2023 resultaron ganadores de España. "Esperamos coronarnos otra vez como ganadores", añadía otro miembro del equipo.

'2PA' de Muralla / María Pisaca / MARIA PISACA

Mientras tanto, las filas frente a Circo captaban la atención de quienes buscaban sabores distintos. Entre las cientos de mesas que recorrían el Palmetum, una pareja que había llegado desde el sur de la Isla saboreaba su propuesta. "La mezcla perfecta", resumía Araceli Roys tras probar la combinación de ingredientes dulces y salados que caracteriza su burger Mamba negra.

El ambiente no solo se movía entre puestos y bandejas. "Veníamos solo a cotillear, pero nos vamos a quedar a comer algo", celebraba Luis Herrera, acompañado por un grupo de compañeros del trabajo. Para otros asistentes, la jornada tenía incluso un punto ritual. "Llevamos años escuchando hablar del campeonato. Ahora que está en Tenerife no podíamos faltar", explicaba Mariela Sánchez, que fotografiaba la hamburguesa de Rico, que llegan desde Almería, antes de probarla.

'La ganadora' de Rico / MARIA PISACA

El sistema de votación es sencillo y así lo explican los almerienses: "Tras probar cualquier burger, basta con escanear el QR del ticket y valorarla según criterios como pan, carne, originalidad y presentación". Las tres mejor puntuadas formarán el podio local y solo una se coronará como la 'Mejor hamburguesa de Tenerife'.

Otras opciones también despertaron interés, especialmente las añadidas a la ruta Island Edition, que trae a figuras conocidas de la gastronomía española: Gottan Grill, premiado como Mejor hamburguesa de España y de Europa en 2024; Moflete, del youtuber Joe Burger; o The Ox, creado por Pablo Cabezali. Para quienes buscaban cerrar la noche con algo dulce, las propuestas de SandGüix —con brioche o gofre, helado y cremas de pistacho, chocolate o Lotus— se convirtieron en un auténtico imán.

Con música de ambiente, conversaciones cruzadas y humo elevándose sobre los puestos, Santa Cruz vivió un estreno vibrante. Las parrillas seguirán encendidas hasta el 8 de diciembre y el ambiente promete ir a más. "Volveremos otro día porque es imposible probarlo todo en una sola visita", decía Néstor Morales, que ya hacía planes para repetir mientras señalaba la fila del siguiente puesto que quería probar.