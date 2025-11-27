Este es uno de los restaurantes más auténticos de Tenerife: cuenta con un campo de bola canaria propio

En la zona de El Tablero, a las afueras de Santa Cruz de Tenerife, se esconde uno de los rincones que forman parte de la calidad gastronómica de la isla. La Tasca El Coral del Chivo, es un restaurante que cuenta con 15 años de experiencia y se ha ganado su fama gracias a la cocina casera de calidad, raciones abundantes y carnes a la brasa.

Este local se caracteriza por su ambiente acogedor y amplitud, ya que cuenta con varios comedores, un reservado para eventos con capacidad de hasta 90 personas y una terraza cubierta. Además, cuenta con un campo de bola canaria que pueden usar todos los clientes cuando no haya competición.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir su satisfactoria experiencia con todos sus seguidores.

Raciones generosas y auténtica comida canaria

La carta rinde homenaje a las recetas tradicionales canarias, entre ellos destacan: ropa vieja, escaldón, carne de cabra, garbanzas y carne fiesta. También hay opciones de pescado como potas, bacalao o atún con mojo.

Sin embargo, las carnes a la brasa son otra de las especialidades de la casa como pollo, secreto ibérico, solomillo, entrecot o chuletón, entre otras. La clave del restaurante es que todo se puede acompañar por un vino de la casa, tinto o blanco, servido a granel, además de una selección de botellas de distintas denominaciones de origen de Canarias y nacional.

Para poner fin a una comida canaria de calidad, puedes optar por uno de sus postres caseros que son perfectos para los amantes del dulce.

Menús especiales

El local cuenta con menús cerrados, ideales para comida de grupo o celebraciones, con precios que oscilan desde los 15 euros (menú infantil) hasta 35 euros por persona.

Menú 1 - 25 euros (28 € con postre y café)

Donde tiene de entrantes queso blanco, garbanzas, croquetas, carne fiesta y pollo a la brasa acompañado de papas fritas. Todo esto para compartir entre cuatro personas más bebida ilimitada hasta que finalice la comida.

Menú 2 - 30 euros (33 € con postre y café)

Para compartir se ofrece queso blanco, garbanza y croquetas. Como principales, los comensales pueden optar por bistec de cerdo, pollo a la brasa, bacalao encebollado o atún en mojo, además de bebida ilimitada hasta el finde la comida.

Menú 3 - 30 euros (33 € con postre y café)

Los entrantes para este menú son queso asado con miel, mojo verde y rojo, berenjenas con miel de palma y nueces y ropa vieja. Como principales, solomillo de cerdo a la brasa, bistec de res a la brasa y bacalao encebollado.

Menú 4 - 35 euros (38 € con postre y café)

De entrantes se sirve queso asado con mojo, berenjenas con miel de palma y nueces, salchichas y chistorras y churros de pescado. Como primer plato a elegir entre sopa de pollo o sopa de cabra, y como plato principal secreto ibérico o entrecot a la brasa acompañados, los dos acompañados de papas fritas

Menú infantil - 15 euros

Este menú es válido para niños de entre 5 y 12 años y cuenta con salchichas, chistorras y croquetas como entrantes, sopa de pillo como primer plato y pollo a la brasa troceado acompañado de papas fritas como plato principal.

Horario y ubicación

La Tasca El Corral del Chivo se encuentra en la Calle Chirimoya s/n, en El Tablero a tiro de piedra de la autopista. Además, cuenta con aparcamiento para que los clientes no se tengan que alejar mucho del local.

Abre de miércoles a domingo de 13:00 a 23:00 horas, reduciendo su horario los domingos hasta las 17:00 horas. Los lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.