Esto es lo que cuesta comer en los dos nuevos restaurantes con Estrella Michelín de Tenerife

La gastronomía es uno de los motores culturales y turísticos, muchas personas planean sus viajes en torno a la gastronomía, así como el mismo Dabiz Muñoz ha conocido en más de una ocasión.

La gala de los premios Estrella Michelín se celebró el pasado 25 de noviembre en Málaga. En ella, 25 restaurantes lograron conseguir su primera estrella en la Guía de 2026, de esos galardonados dos restaurantes pertenecen a Tenerife.

Este doble reconocimiento supo un orgullo para los equipos de trabajo y para la isla, pero también un respaldo a la gastronomía canaria en el panorama nacional.

El Taller Seve Díaz

El chef Seve Díaz ha visto premiado su esfuerzo por plasmar en la mesa el mar, la tierra y la memoria de Tenerife, a través de menús degustación elaborados con ingredientes de proximidad, algunos procedentes de su propia finca.

El Taller Seve Díaz se encuentra en la calle San Felipe, 32, Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife). Abre martes, miércoles, jueves y viernes de 19:00 a 23:00 horas y sábado de 13:00 a 15:00 y de 18:30 a 23:00 horas.

El restaurante cuenta con un menú sorpresa que se compone de seis pases que ejecuta el quipo de manera libre y creativa, donde entra un entrante frío y uno caliente, pescado, carne, pre-postre y postre por 68 euros por persona.

También cuenta con un Menú Largo por 96 euros por persona, que se compone de once pases pensados para ofrecer una experiencia gastronómica completa. En el menú los comensales pueden disfrutar de atún con queso Flor y tomate seco, gamba blanca con cereza, cherne con manzana verde y pepino, vieira, recuerdo de una croqueta líquida (jamón ibérico de bellota y migas crujientes), berenjena con café, pistacho y requesón, ravioli de puchero, lubina canaria, cochinillo confitado, particha (plátano y café) y garbanzo (limón verde y especias).

Haydée by Víctor Suárez

El nombre ‘Haydée’ ha sido heredado de su abuela, una manera de homenajearla porque fue quien le inculcó el amor por la cocina. Su cocina elaborada con ingredientes locales y de Km0.

El restaurante propone dos menús, uno bautizado como Atlántico que recoge el eco de los caminos entre Tenerife y La Gomera, y la memoria de una cocina marcada por el mar y por la tierra que lo rodea. Su pase comienza con caviar gomero y chochos, la experiencia continua con kombucha de tomate y albahaca, tomate fermentado y cangrejo rey, salpicón de calamar, trigo barbilla, cherne negro en mojo hervido y espuma de pil pil, por último, cabrito embarrado envuelto en hoja de plátano.

Para terminar una comida única llega el momento dulce en el que se ofrece plátano, gofio, pequeña repostería y timba canaria. El precio del menú son 130 euros por persona y 180 euros añadiendo maridaje.

La otra opción es el menú Raíz que nace de la memoria y del paisaje de La Gomera: caviar gomero, chochos, tortilla líquida de ajo, tartaleta de conejo en salmorejo, arepita de guiso de cabra, kombucha de tomate y albahaca, salpicón de calamar, cherne negro en mojo hervido o cabrito embarrado envuelto en hoja de plátano, entre otros platos. Este menú tiene un precio de 165 euros por persona, que asciende a 180 euros si optas por maridaje.

Haydée by Víctor Suárez Calle Unterhacing, en el Centro Comercial The Corner Adeje, Costa Adeje (Santa Cruz de Tenerife). Abre miércoles, jueves y viernes de 18:30 a 21:00 horas y sábado de 13:30 a 15:00 y de 18:30 a 21:00 horas.