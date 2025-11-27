Reapertura del Refugio de Altavista: Tenerife adjudica su gestión y prepara su regreso en 2026

El Cabildo de Tenerife ha adjudicado oficialmente la gestión del Refugio de Altavista, cerrado desde hace cinco años, a la empresa Teleférico Pico del Teide. La concesión, que supone un paso decisivo para su esperada reapertura, cuenta con un presupuesto de 5,9 millones de euros y una duración de dos años prorrogables por otros cuatro.

La presidenta insular, Rosa Dávila, destacó que se trata de una gestión integral que abarcará el aprovisionamiento, limpieza, mantenimiento, gestión de reservas, atención a senderistas y montañeros, así como la prestación de servicios médicos básicos en la infraestructura de mayor altitud de España.

Refugio de Altavista en el Parque Nacional del Teide. / El Día

Diez nuevos puestos de trabajo, seis de ellos especializados en alta montaña

El contrato incorpora 10 empleos, de los cuales seis serán para personal especializado en alta montaña, con formación específica y conocimientos de idiomas. Los otros cuatro puestos se destinarán a la gestión administrativa y a la central de reservas.

Mañana mismo, según avanzó el Cabildo, el equipo que asumirá la gestión del refugio realizará una visita junto a la empresa que está ultimando la obra, con el fin de coordinar la entrega y cierre de los últimos trabajos.

Obras listas en diciembre y entrega entre diciembre y enero

El Refugio de Altavista, infraestructura clave para el ascenso al Pico del Teide, ha permanecido cerrado durante cinco años. El Cabildo recuerda que la intención del actual gobierno insular fue siempre recuperar su actividad y modernizar sus instalaciones.

Las obras finalizarán a lo largo del mes de diciembre, y la entrega formal al gestor se completará entre diciembre y enero.

Reservas online y nuevos precios: desde 29 euros para residentes

Las reservas deberán realizarse exclusivamente a través de la web oficial del Refugio de Altavista, actualmente en proceso de actualización.

El acceso al refugio seguirá requiriendo reserva previa, tanto para el ascenso por Montaña Blanca como para el sendero Telesforo Bravo.

Tras la reforma, el refugio contará con 49 plazas más 4 plazas de emergencia.

Los precios fijados son:

71 € por noche : tarifa general.

: tarifa general. 29 € por noche : residentes en Tenerife.

: residentes en Tenerife. 56,8 € por noche: montañeros federados de fuera de la isla.

Una infraestructura esencial para la seguridad en alta montaña

Desde el Cabildo se subraya que el refugio no solo mejora la experiencia de los montañeros, sino que “salva vidas”, al tratarse de una infraestructura de alta montaña necesaria para garantizar la seguridad en el ascenso al Teide.

El Refugio de Altavista es el alojamiento más alto de España y un punto estratégico para quienes realizan la ascensión al pico más elevado del país. La reapertura permitirá recuperar una infraestructura considerada esencial tanto para el turismo de naturaleza como para la seguridad de quienes transitan por el Parque Nacional del Teide.