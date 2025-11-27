Puertos de Tenerife inicia el expediente para licitar las obras del muelle de ribera de Granadilla por casi 40 millones

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este jueves la propuesta de inicio del expediente para la contratación de las obras de cierre y habilitación del muelle de ribera del puerto de Granadilla, una actuación estratégica para el desarrollo y consolidación de esta infraestructura portuaria, cuyo valor estimado asciende a cerca de 40 millones de euros, y que contempla un plazo de ejecución de 20 meses.

La intervención prevista supondrá un avance decisivo en la configuración definitiva del puerto de Granadilla, pues permitirá impulsar proyectos de gran envergadura y favorecer la atracción de tráficos de alto valor añadido.

En este contexto, el objeto del contrato es la construcción del cierre del Muelle de Ribera, de 543,31 metros de longitud, compuesto por once cajones de hormigón de 48,25 metros de eslora, a los que se suman dos cierres de hormigón sumergidos, de 5,78 metros, situados en los extremos nordeste y suroeste.

El proyecto incluye, además, la habilitación del pavimento, recoge una nota de Puertos de Tenerife.

Junto a la aprobación del expediente y de la documentación técnica, jurídica y económica necesaria para su tramitación, el Consejo de Administración ha acordado solicitar la preceptiva autorización al Consejo de Ministros, tal y como establece la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público para la licitación de la obra.