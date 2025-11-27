La Orotava enciende su Navidad: desde este viernes, una calle se cerrará por las tardes para disfrutar de las luces

Tenerife se prepara para vivir una Navidad de ensueño. Con la llegada de estas fechas, cada rincón de la isla se ilumina de forma especial con luces y adornos que invitan a salir a la calle a disfrutar de ellas y, de camino, hacer las compras navideñas en un ambiente más acogedor.

En este caso, es el Ayuntamiento de La Orotava el que ha presentado todos sus actos para estas fechas, entre los que destaca el encendido navideño que se llevará a cabo este viernes, 28 de noviembre. Para la ocasión, el municipio cuenta con 5.000 metros de rosario, 800 metros de cortina, unos 200 motivos y arquerías alegóricos a la navidad, y dos grandes photocall que estarán ubicadas en la plaza de la Constitución.

Pero, sin duda, uno de los lugares más especiales para disfrutar de las luces será la calle de La Carrera, que estará totalmente iluminada con arcos y cortina. Por este motivo, y hasta el 5 de enero, la vía permanecerá cortada todos los días a partir de las 19:00 horas.

Toda la iluminación, que se apagará cada día a las doce de la noche, es de luces led para el bajo consumo.

Tradicional belén

Además del encendido de las luces navideñas, este viernes se inaugurará también el tradicional belén de la Plaza del Ayuntamiento. Según ha informado el Consistorio, este es "uno de los belenes más grandes de Canarias". En concreto, cuenta con unas 5.000 piezas y las figuras son a tamaño real.

Cartel de la Navidad en La Orotava. / E. D.

Actos navideños

Este viernes, en el Puente de la calle Carrera Escultor Estévez tendrá lugar 'De tapas con castañas', una cita gastronómica y de ocio que dinamizará la zona con música, restauración y talleres para la realización de cacharros, ya que en esta fecha también se celebra la víspera de San Andrés.

Además, durante estas fechas habrá también una ruta de belenes, las Ferias de Navidad en la Plaza de la Constitución, espectáculos infantiles, cuentacuentos, festivales de villancicos, exposiciones, ferias de artesanía, muestras corales, fiestas navideñas, noche joven urbana, teatro, pasacalles y numerosos conciertos que llenarán de vida calles, plazas y espacios culturales.

Dinamización comercial

Así mismo, se han programado iniciativas de dinamización para reformar la actividad comercial en el municipio, como el esperado Tren de la Navidad (del 11 al 14 y del 18 al 21 de diciembre, con salida de la plaza de la Paz), mercadillos, animación, concursos de escaparates y fachadas alegóricos a la Navidad, talleres y atracciones infantiles, fin de año infantil y eventos orientados a dar mayor ambiente y promover las compras en esta localidad.

Horarios del tren navideño. / E. D.

La Feria de la Navidad estará entre el 28 de noviembre y el 14 de diciembre dedicada a la decoración; y entre el 18 de diciembre y el 5 de enero es la de artesanía y regalo. El 4 de enero, como cada año y antesala a la llegada de los Reyes, tendrá lugar el gran Roscón de Reyes solidario, de 17:00 a 21:00 horas en la Avenida Emilio Luque.

Por su parte, el día 5 de enero, los Reyes Magos iniciarán la ruta a las 15:00 horas desde la Avenida Mercedes Pinto, y recorrerán el casco urbano, Candelaria de Lomo y La Cancela hasta llegar a la Parroquia de San Juan Bautista donde tendrá lugar, sobre las 15:30 horas, la entrega de la llave mágica que abre todos los hogares, por parte del alcalde, Francisco Linares.

La gran cabalgata de Sus Majestades, acompañados de los respectivos séquitos, y numerosos personajes del mundo infantil, partirá a las 20:00 horas del Parque Cultural Doña Chana hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde tendrá lugar la auto representación y la recogida de cartas.