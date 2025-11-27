Oportunidad inmobiliaria en Tenerife: piso con terraza, garaje y terreno por 299.000 euros

El mercado inmobiliario de Tenerife sigue ofreciendo oportunidades únicas tanto para quienes buscan un nuevo hogar como para quienes desean invertir en una propiedad con rentabilidad garantizada. En esta ocasión, destacamos dos inmuebles muy diferentes, pero con un denominador común: su alto atractivo, excelente localización y características perfectas para disfrutar del estilo de vida canario. A continuación, presentamos dos opciones que combinan comodidad, diseño y potencial de inversión: un amplio piso con terrazas en Arafo y un apartamento reformado en un complejo turístico de referencia en Los Cristianos.

Piso con dos terrazas y garaje en Arafo: amplitud, luz y tranquilidad

Cocina en piso con terraza en Arafo / Tucasa.com

Este amplio y luminoso piso de 115 m² está ubicado en la Calle Libertad, en una de las zonas más demandadas de Arafo, un municipio tranquilo y rodeado de naturaleza. La vivienda, en perfecto estado, ofrece un amplio salón comedor que se abre hacia dos terrazas, ideales para disfrutar del clima isleño durante todo el año. La cocina, de estilo americano, está completamente amueblada y equipada, lo que aporta una gran funcionalidad a este espacio.

El inmueble cuenta con dos cómodos dormitorios, ambos con armarios empotrados, y dos baños completos que añaden comodidad y privacidad. Además, incluye un trastero y una plaza de garaje, características que suman valor a esta propiedad. Un atractivo adicional es su suelo rústico de 68,38 m², lo que aumenta las posibilidades de disfrute y uso del terreno. El edificio, con ascensor y suelos de cerámica, tiene una distribución moderna que combina funcionalidad y confort, convirtiéndolo en una opción ideal tanto para familias como para quienes buscan una segunda residencia en el sur de la isla.

Apartamento reformado con piscina y renta garantizada en Los Cristianos

Piso con piscina en Los Cristianos / Tucasa.com

Situado en el corazón de la zona turística de Los Cristianos, este apartamento de 64 m² en el complejo Ohasis Boutique Suites representa una excelente oportunidad de inversión. Reformado con un estilo moderno, el apartamento cuenta con un amplio salón-comedor, una cocina americana totalmente equipada, un dormitorio, un baño y una terraza privada que ofrece vistas al entorno. El complejo, reconocido por su alto nivel de calidad, dispone de diversas instalaciones como piscina climatizada, solárium, gimnasio, restaurante, zonas verdes y una zona infantil, que lo convierten en una opción ideal para los turistas que visitan la isla.

Además de su atractivo como propiedad vacacional, el apartamento ofrece una renta mensual garantizada de 825 €, lo que asegura ingresos estables desde el primer día. Todos los gastos de agua, luz, basura, seguro y comunidad están cubiertos por la empresa explotadora, lo que convierte este inmueble en una opción extraordinaria para inversores que buscan tranquilidad y una rentabilidad sin complicaciones de gestión. Su ubicación, a poca distancia del centro de Los Cristianos, zonas comerciales y la playa, añade aún más valor a esta propiedad.

Tenerife continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para comprar vivienda, ya sea para uso residencial, vacaciones o inversión turística. Tanto el piso en Arafo como el apartamento en Los Cristianos representan opciones sólidas, modernas y con un gran potencial de revalorización.

Dos estilos de vida diferentes, dos ubicaciones estratégicas y dos propiedades con atractivos únicos que las convierten en auténticas oportunidades dentro del mercado inmobiliario de la isla.