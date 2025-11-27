Manuel Marrero: «El agua es el problema del campo hace 30 años»

El año de una de las vendimias más catastróficas por la sequía, la cooperativa de Arico pierde 100.000 kilos de uva pero se convierte en la de mayor producción de Canarias con los 308.000 kilos obtenidos

Desde los años 90 del siglo pasado advierte usted de que la agricultura en el Sur lo pasa mal por la falta de agua. Parece que predica en el desierto.

Hace falta más interés político para resolver el mayor de los problemas que tiene el campo en la comarca desde hace mucho tiempo. El agua es el problema de la agricultura desde hace más de 30 años y lo seguirá siendo si no se toman decisiones rápido.

En un tiempo de emergencia hídrica como el que vive Tenerife, la vendimia de este año es un ejemplo muy negativo. Las pérdidas son muy importantes. En el caso de Abona, ¿también?

Este año cosechamos 100.000 kilos menos que el anterior y la causa fundamental fue la sequía. Si no hubiera sido por la falta de agua, hubiéramos llegado a una vendimia de un millón de kilos de uva. Pero aún así, llegamos a 308.000 kilos, por lo que Cumbres de Abona es la que más produce en Canarias.

Usted es una de las personas que con más ahínco ha luchado por el desarrollo de la presa del barranco de El Río, en este mismo municipio. ¿Es otro ejemplo de la lentitud con loa que actúa la política en algunos casos?

Sí, es un asunto que va muy, muy lento. Nos reunimos esta semana con al consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez. Pero el asunto va muy lento, muy lento. Tanto es así, que a los técnicos que elaboraron el estudio para ver si es viable recuperar esta presa no los he visto nunca por allí, ni siquiera han conectado con nosotros, con quienes demandamos esta obra.

El Cabildo, ¿hizo alguna propuesta o planteamiento?

La solución la propusimos nosotros, porque teniendo en cuenta la situación actual de escasez de agua, la falta de lluvia y cómo abordan el tema, pedimos que elevaran desde la depuradora 100 pipas o 100 metros cúbicos de agua hacia la Montaña de Yaco, al Canal Intermedio. Con eso, consideramos que se puede solucionar de forma momentánea el problema de agua que tenemos los agricultores en el Sur. Esa es una solución muy sencilla.

¿Hubo respuesta?

Sí, la hubo. Que tienen que hacer un proyecto... pero le dejamos claro que los tubos están hechos y lo que hay que hacer es montarlos. Está claro que hace falta más interés, más interés. A mi me gustaría que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, tomara parte en el asunto.

¿Considera que no hay una solución a corto plazo?

No. La única solución que hay es la presa del barranco del Río, que almacenaría agua de calidad procedente de la lluvia, de las escorrentías. Y, si no, llenarla de agua de la desaladora.

Se percibe que no reina el optimismo entre quienes mantienen esta reivindicación.

No lo soy, a pesar de que lo soy más que hace cuatro años. Entonces era pesimista total.

Usted tiene una historia curiosa con la presa de El Río.

Sí, de hecho, la vi desbordarse una noche. Es una obra muy, muy importante para la comarca, puede aportar mucho a todo el sur hasta Guía de Isora. El grueso de la obra, lo que requiere mucho dinero, está hecho; solo falta realizar el vaso, para lo que se dispone del revuelto allí mismo, e impermeabilizar y equipar. Recuperar y terminar esta infraestructura contribuiría a rescatar una infraestructura esencial para garantizar el regadío en el sur de Tenerife. Sería recuperar el papel histórico que Arico y Fasnia tuvieron como regantes de toda la comarca. De eso hay constancia y que se recoge en la memoria del Plan Hidrológico de Tenerife, que reconoce esta zona del Sureste como excedentaria en agua.

Cumbres de Abona es una cooperativa que suele diversificar su producción agraria. Aunque el vino es el producto central, ustedes ya son referente en la producción de aceite.

La oliva subió este año un montón la producción. Este año ya estamos por encima de los 150.000 kilos y podríamos haber llegado a los 300.000 kilos si hubiéramos tenido agua.

Los expertos en el sector primario hablan mucho de otros aspectos que dibujan un panorama muy sombrío, entre ellos la falta de relevo generacional. ¿Está de acuerdo con ese análisis?

Ni relevo generacional ni nada, el gran problema es el agua. Y agua tenemos, el mar está lleno. Llevo más de 30 años hablando de ese problema. Hasta al rey le he escrito sobre el asunto.

Esta apuesta por el aceite les está dando muchas alegrías.

Sí. Nuestra producción es de una calidad excelente. Requiere mucho esfuerzo, porque llevamos muchos años con este empeño y avanzando en este campo, pero estamos a un buen nivel

Estamos a punto de estrenar el nuevo vino, este fin de semana. ¿Viene con calidad?

Viene con calidad. Este tierra es muy agradecida.