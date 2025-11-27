HUB INTECH Tenerife reúne a 36 fabricantes tecnológicos

El Cabildo de Tenerife, a través de Parque Científico y Tecnológico, han clausurado con éxito los días 21 y 22 de noviembre una de sus citas tecnológicas más relevantes: el HUB INTECH Tenerife, un encuentro que convirtió al Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey en el epicentro de la innovación, la inteligencia artificial, la inversión y las tecnologías inmersivas.

La jornada comenzó con la ponencia inaugural de Raúl Ordóñez, experto en transformación digital e inteligencia artificial, titulada “La revolución invisible: cómo la Inteligencia Artificial abre nuevas oportunidades”, que ofreció una visión estratégica sobre el impacto de la IA en la productividad, los modelos de negocio y la toma de decisiones.

Posteriormente se celebró el Foro Premium HUB INTECH Tenerife - Fundación Diario de Avisos, dividido en dos mesas de debate; la primera, “¿Es tecnológico el futuro del turismo?”, contó con la participación de Victoria López (Presidenta del Grupo Fedola), Isidro Fernández (CEO de Bumerania), Orlando Santana (CEO de Coco Solutions) y Olga Martín Pascual (directora gerente del Paque Científico y Tecnológico de Tenereife). La segunda mesa, “¿Es la innovación la herramienta con la que construimos lo que está por venir?”, reunió a Iván Ballesteros (fundador de iB Putter Sweet Spot), Svetlana Velikanova (CEO de Harbour Space) y Juan José Martínez Díaz (consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife)

El Foro Tenerife INvierte volvió a posicionarse como el gran punto de encuentro entre emprendedores e inversores. En esta edición se presentaron 12 ideas innovadoras, que demostraron el alto nivel del emprendimiento tecnológico en Canarias. Tras la deliberación del jurado, los proyectos premiados fueron: tercer premio para Cortical Robotics, segundo premio para Mentoor y primer premio para Catalyst Tools. Además, el foro contó con la intervención destacada de Ferrán Martínez, exjugador profesional de baloncesto y referente en inversión, quien impartió la charla “Tendencias en la Inversión”.

De forma paralela se desarrolló Descubre XR, el mayor evento nacional de tecnologías inmersivas, que celebró en Tenerife su 8.ª edición con la participación de expertas líderes del sector: Laura Morales, Laura Raya, Celia Jiménez, Verónica Rodríguez y Cynthia Gálvez López. Esta edición incluyó ponencias, demostraciones de hardware, mesas redondas y una conexión en directo con el VR Day Valencia.

El HUB también contó con el Showroom de Binary System, donde los principales fabricantes internacionales presentaron sus últimas novedades en hardware, electrónica y domótica, y con el Punto PCTT, diseñado para generar conexiones estratégicas entre empresas, startups e inversores.

La programación se completó con talleres formativos liderados por especialistas como Lolo Morales, centrado en el posicionamiento digital; José María Prieto (Tutellus), Cristina Romero y Javier Gispert (Reental), dedicados a la tokenización inmobiliaria; y Eric Sánchez, CEO de Reental, quien abordó la inversión inmobiliaria digital y la tokenización de activos.

Con la participación de 36 fabricantes tecnológicos de referencia mundial y casi 300 empresas canarias, el HUB INTECH Tenerife cerró su edición consolidándose como un laboratorio de ideas y un escaparate de innovación en Canarias. Un evento que refuerza el compromiso de Tenerife con la transformación digital y con su posicionamiento como referente de conocimiento tecnológico y talento emprendedor.