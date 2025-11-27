El gobierno local propone ampliar el Polígono de Güímar para instalar comercios

Con los votos a favor del gobierno municipal, el Pleno del Ayuntamiento de Güímar aprobó ayer la propuesta de la Alcaldía de ampliar el Polígono Industrial Valle de Güímar para uso comercial, medida rechazada por la oposición. Se trata de 300.000 metros cuadrados de suelo rústico situado por encima de la autopista.

La alcaldesa, Carmen Luisa Castro, explicó durante el debate plenario que la medida responde a la petición de los empresarios del polígono «desde hace mucho tiempo» y pretende corregir la actual falta de suelo industrial. Un hecho que, expuso, beneficia Arafo, que sí cuenta en la zona con suelo apto para la actividad de las industrias. Al tiempo, matizó esta «mera propuesta política» al exponer que pretende incrementar el suelo industrial compatibilizándolo con el uso terciario.

Incidió en que el Gobierno de Canarias y el Cabildo son las administraciones competentes para abordar esta iniciativa que se encuentra en «un punto embrionario», según definió la secretaria del Consistorio. Su realización requiere que el Ejecutivo regional modifique el Plan Director de Polígonos Comerciales de Tenerife. La culminación del proceso requerirá varios mandatos, apostilló.

«No es un capricho ni una ocurrencia», se trata de habilitar suelo «para captar inversión», no toca parajes protegidos, no afecta al comercio de proximidad «ni es un proyecto de ningún empresario», en alusión al propietario de las fincas de olivos en explotación que se encuentran en la superficie que se propone para ampliar el Polígono, Antonio Plasencia, aunque también hay otros afectados.

Un pelotazo urbanístico

La portavoz del Grupo Socialista, Alicia Lorenzo, advirtió contra la pérdida de suelo agrícola y aludió a que esta propuesta de la Alcaldía puedo ser «un pelotazo urbanístico de 150 millones de euros». Una cifra que obtiene de multiplicar las 30 hectáreas actualmente con calificación de rural, con 20 euros por metro cuadrado de precio, por los 250 euros que pasarán a costar si se recalifican como suelo urbano no consolidado o los 500 euros por metro cuadrado en el caso de que obtengan la catalogación de suelo urbano. «Una revalorización descomunal» con el agravante de que responde a «intereses ajenos al municipio».

«No es una propuesta inocente» y sí «el principio de una gran construcción», mantuvo la edil, quien se refirió a los perjuicios que esta operación tendrá en el sector comercial del municipio. «No aportará nada ni será un aliciente», apostilló antes de preguntar por la propiedad del suelo.

Durante el debate, la oposición acusó al gobierno local de contradecirse deliberadamente, porque «la moción dice uso terciario. ¿Por qué lo ocultan? Los empresarios del polígono necesitan más suelo industrial, pero ustedes piden suelo terciario. No coincide lo que dicen con lo que han presentado».

El gobierno municipal llegó a asegurar que «llegamos tarde» porque en Candelaria y en Arafo se puede tener suelo comercial, pero no así en Güímar. José Miguel Hernández, concejal socialista en el gobierno municipal, fue reiterativo en sus referencias al riego que corre CC en el municipio con su rechazo de esta propuesta ya que el mismo partido tendrá que pronunciarse sobre la misma en el Cabildo y el Gobierno canario.

Esta idea ya la formuló hace décadas, aunque sin éxito, quien fuera alcaldesa de Güímar y mentora de la regidora actual, Vicenta Díaz. n