Los Realejos
El gasto social supone el 17% del presupuesto municipal
De los 43,6 millones que gestionará el gobierno local en 2026, más de 7,3 van a mayores, menores, igualdad, discapacidad y ayudas
E. D.
Los Realejos ya tiene presupuesto para 2026. El Ayuntamiento aprobó ayer sus cuentas, por importe de 43.659.546 euros y que entrarán en vigor el 1 de enero, tras los votos favorables del grupo de gobierno, conformado por el Partido Popular (PP), y el voto en contra de los grupos municipales de la oposición (PSOE y Coalición Canaria).
El alcalde de Los Realejos, Adolfo González (PP), destacó «una evolución exponencial en los presupuestos municipales, que para 2026 vuelven a crecer un 8,08% con respecto al ejercicio actual, presentando una tendencia alcista que se evidencia en una comparativa de apenas 5 años, cuando en 2021 se gestionaban 30.156.199 euros, lo que supone un crecimiento de más de 13,5 millones de euros, un incremento de un 44,77 en un lustro».
«Un gasto social récord por encima de los 7,38 millones de euros, que representa en torno al 17% del total del presupuesto, y unas inversiones que se duplican hasta los 5,68 millones de euros, representan las piedras angulares de este presupuesto, que es fiel a las reglas fiscales y normativa de aplicación, que promueve el desarrollo económico, el empleo y el emprendimiento, incluyendo como novedad un pionero vivero industrial, y que refuerza el capital humano, con un destacado incremento de la plantilla municipal», resumió.
Por su parte, la concejala de Hacienda, Aránzazu Domínguez, se detuvo en la lucha contra la soledad, especialmente en personas mayores; una «nueva edición más ambiciosa» del ‘Diver Campus’ inclusivo de todas las discapacidades; la continuidad de proyectos como la ayuda a domicilio; las ludotecas; las acciones para la promoción de la igualdad y la integración en todos los ámbitos, así como la consolidación del catálogo de ayudas y subvenciones a personas y colectivos en vulnerabilidad. Estas acciones, dijo, «marcan gran parte de las políticas sociales del gobierno local que sustentan ese destacado incremento hasta los 7,38 millones de euros del gasto social previsto por el Ayuntamiento de Los Realejos en 2026».
Las inversiones están principalmente protagonizadas por un ‘Plan de Barrios’ de 3,89 millones de euros «que es equitativo y solidario con todos los distritos». Y añadieron desde el consistorio realejero: «No podemos obviar que el que nos ocupa es el mandato municipal de los grandes proyectos, el de esas grandes obras históricamente demandadas por la ciudadanía realejera y que se materializan en este período de gobierno local, como las recientes finalizaciones del Museo de Fiestas y Tradiciones y la renovación del Teatro Cine Realejos, o esos proyectos en ejecución o licitación actualmente como pueden ser la rehabilitación de La Gorvorana, la construcción de la nueva piscina y complejo deportivo, el futuro parque urbano sostenible y refugio climático de Toscal Longuera o la dotación de un nuevo polideportivo techado en Icod el Alto, sumados a la reforma integral del antiguo Colegio San Agustín o la reciente adquisición del Cine Viera de Realejo Alto».
PP y PSOE se oponen al fin de la plusvalía que plantea CC
Coalición Canaria (CC) de Los Realejos criticó ayer el rechazo del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) durante el pleno «a su propuesta de eliminación de la plusvalía municipal, un impuesto que grava las compraventas, donaciones y herencias». Esta formación política lamentó en una nota que «era una apuesta firme de los nacionalistas por estimular el acceso a la vivienda de sus vecinos, entre otros beneficios que reportaba la aprobación de la medida».
El portavoz de Coalición Canaria, Jorge Amaro, se quejó en una nota de que, con este rechazo, «el Partido Popular y el PSOE hayan antepuesto su afán de recaudar impuestos aprovechando el mayor número de operaciones que se prevé por la actual crisis habitacional». Y remachó: «Una fórmula que resta el poder de negociación a los destinatarios».
«Si eliminamos la plusvalía municipal que tiene que pagar el vendedor, este pueda bajar el precio, permitiendo al comprador pagar menos por acceder a la vivienda (o un local comercial, un garaje...). Si eliminamos la plusvalía en una donación o una herencia, unos padres o un pensionista pueden donar o legar a sus hijos una vivienda, pagando menos», dijo.
