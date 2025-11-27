Paga extra histórica para los funcionarios de Tenerife: el aguinaldo llega antes y con más dinero que nunca

Los funcionarios de Tenerife y de toda la provincia han recibido una excelente noticia justo antes de Navidad. El Gobierno, tras atender las demandas de los sindicatos, ha alcanzado un acuerdo con CSIF y UGT para implementar una subida salarial correspondiente al periodo 2025-2028. El primer incremento se reflejará ya en la nómina de diciembre, lo que les permitirá disfrutar de una paga extra considerable, dado que la medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

El nuevo acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos beneficiará a 165.000 empleados públicos canarios, porque gracias al acuerdo alcanzado ayer por la noche, el 'aguinaldo' de este año se ha adelantado. Se espera que la subida salarial de los funcionarios comience a aplicarse en diciembre y coincidirá con la paga extra de Navidad. Si no se aprueba antes, los empleados públicos tendrán que esperarse a enero.

Las largas negociaciones han dado sus frutos

Tras seis reuniones y una convocatoria de huelga, UGT y CSIF han dado luz verde al pacto, mientras CCOO sigue pendiente de pronunciarse.

Desde CSIF valoraron el resultado como un avance histórico. Uno de sus portavoces afirmó que "podemos decir alto y claro que los empleados públicos van a recuperar poder adquisitivo y van a mejorar sus condiciones laborales". La subida es una reivindicación desde hace meses para ajustar las nóminas al IPC y frenar la pérdida de poder adquisitivo de estos empleados públicos.

Cómo afectará a la paga extra de Navidad

La aplicación inmediata del incremento salarial, unida al pago retroactivo desde el 1 de enero, hará que la nómina de diciembre sea una de las más altas registradas para los funcionarios. El Gobierno pretende abonar en el mismo mes la subida correspondiente a 2025 junto a las cantidades atrasadas.

Los sindicatos explican que esta retroactividad fue clave en la negociación. Según cálculos internos, permitiría que el impacto real sobre el bolsillo de los funcionarios sea visible desde el primer mes de aplicación, justo antes del cierre del año.

Así ha sido la subida salarial de los funcionados en los últimos años / ED

El acuerdo prevé un incremento total del 11%, distribuido de la siguiente manera:

2025: 2,5%

2,5% 2026: 1,5% más un 0,5% variable vinculado al IPC

1,5% más un 0,5% variable vinculado al IPC 2027: 4,5%

4,5% 2028: 2%

Cuando concluya el periodo, se estima que los empleados públicos habrán recuperado hasta un 2,9 por ciento de poder adquisitivo, según cálculos de CSIF. El sindicato recuerda que también persiguen que la subida acumulada alcance el 11,5 por ciento si la evolución de la economía lo permite.

Los salarios base quedarían así una vez consolidado el incremento:

A1: 36.300 euros

36.300 euros A2: 34.120 euros

34.120 euros B: 32.320 euros

32.320 euros C1: de 27.230 a 30.230 euros

de 27.230 a 30.230 euros C2: 28.290 euros

A estos importes se añadirán trienios y complementos específicos de cada puesto.

Otras mejoras del acuerdo

El pacto incluye no solo mejoras económicas, sino también medidas para estabilizar y modernizar el empleo público. Se crearán nuevos procesos de consolidación para reducir la interinidad por debajo del 8% en 2029. También, se reforzará la formación continua en competencias digitales y gestión administrativa con presupuestos adicionales para actualizar plataformas y crear itinerarios formativos.

Uno de los puntos más importantes es que se producirán avances en conciliación como más días de libre disposición, mejores permisos de cuidado y la ampliación del teletrabajo, un aspecto que los sindicatos ven esencial para "mejorar el clima laboral y aumentar la eficiencia".

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, celebró el pacto asegurando que "se ha conseguido un gran acuerdo. No solamente ganan los empleados públicos, también gana la calidad de lo público, gana la ciudadanía y gana el país en general". Desde Función Pública también valoraron positivamente el resultado y señalaron que supone "un gran avance para los servidores públicos y garantiza su poder adquisitivo hasta 2028".

Los funcionarios ya esperan que el Consejo de Ministros ratifique el acuerdo para que su aplicación sea oficial y la subida pueda entrar en vigor en diciembre.