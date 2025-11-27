Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet avisa: lluvias, temperaturas en ascenso y fuertes vientos en Tenerife este viernes

En el norte y el nordeste de la isla se esperan cielos nubosos

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife vivirá este viernes, 28 de noviembre, una jornada predominio de los cielos nubosos en el norte y nordeste y baja probabilidad de lloviznas ocasionales, abriendo claros al final del día.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no se esperan fenómenos significativos, de tal manera que en el resto de zonas de la isla estará poco nuboso o despejado, sin descartar nubosidad de evolución en el suroeste por la tarde con alguna precipitación débil.

En cuanto a las temperaturas, se espera que las mínimas seguirán con pocos cambios, mientras que las máximas estarán en ligero ascenso. Por su parte, el viento soplará del nordeste moderado, con algún intervalo de fuerte en la vertiente sudeste y punta noroeste por la tarde y noche.

En el resto de islas

Por su parte, la previsión del tiempo para todo el archipiélago indica que en el norte de las islas montañosas estará nuboso con probables lloviznas ocasionales en las islas más occidentales y poco probables en las centrales.

En el resto de zonas, poco nuboso o despejado.

Archivo - Cielos nubosos. Imagen de archivo

Cielos nubosos. Imagen de archivo / EUROPA PRESS - Archivo

Calima

Además, se espera la llegada de calima ligera en altura en Lanzarote y Fuerteventura, que poco probable en Gran Canaria. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso.

Viento del nordeste moderado, con algún intervalo de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas por la tarde y noche.

TEMAS

