La Aemet alerta de una jornada de lluvias este jueves en Tenerife

La previsión del tiempo en el archipiélago canario para este jueves, 27 de noviembre, estará marcada por intervalos nubosos, predominando el cielo nuboso por la mañana en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de islas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En las islas montañosas, probables lloviznas en el norte, y por la tarde, aumento de la nubosidad en la vertiente sur con lluvias ocasionales.

En Tenerife, se espera que esos intervalos nubosos predominen en la vertiente norte, especialmente en el nordeste, con probables lloviznas a primeras y últimas horas. Por la tarde, habrá un aumento de la nubosidad en la vertiente sur con lluvias ocasionales.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente norte y cumbres.

Posibles lloviznas en Canarias. / E. D.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:

TENERIFE

Nuboso en general, con probable lluvia débil durante la madrugada especialmente en el nordeste y durante la tarde en zonas de interior al suroeste, sin descartarla en otras áreas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente norte y cumbres. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo fuerte en el sureste por la noche.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 22

LA GOMERA

Nuboso en general con probable lluvia débil durante la madrugada especialmente en el norte, sin descartarla en otras zonas. Apertura de claros en el sur durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 23

LA PALMA

Nuboso en general, con probable lluvia débil durante la madrugada especialmente en el norte y oeste, menos probable durante la tarde en el oeste y sin descartarla en otras áreas. Apertura de algún claro ocasional en la vertiente oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuerte en las vertientes noroeste y sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 21

EL HIERRO

Nuboso en general con probable lluvia débil durante la madrugada especialmente en el norte, sin descartarla en otras zonas. Apertura de claros en el sur durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en el sureste y extremo oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 18