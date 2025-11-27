La Aemet alerta de una jornada de lluvias este jueves en Tenerife
Conoce cómo estará el tiempo en la provincia tinerfeña este 27 de noviembre
La previsión del tiempo en el archipiélago canario para este jueves, 27 de noviembre, estará marcada por intervalos nubosos, predominando el cielo nuboso por la mañana en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de islas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En las islas montañosas, probables lloviznas en el norte, y por la tarde, aumento de la nubosidad en la vertiente sur con lluvias ocasionales.
En Tenerife, se espera que esos intervalos nubosos predominen en la vertiente norte, especialmente en el nordeste, con probables lloviznas a primeras y últimas horas. Por la tarde, habrá un aumento de la nubosidad en la vertiente sur con lluvias ocasionales.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente norte y cumbres.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:
TENERIFE
Nuboso en general, con probable lluvia débil durante la madrugada especialmente en el nordeste y durante la tarde en zonas de interior al suroeste, sin descartarla en otras áreas. Temperaturas con pocos cambios salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente norte y cumbres. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo fuerte en el sureste por la noche.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 22
LA GOMERA
Nuboso en general con probable lluvia débil durante la madrugada especialmente en el norte, sin descartarla en otras zonas. Apertura de claros en el sur durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 19 23
LA PALMA
Nuboso en general, con probable lluvia débil durante la madrugada especialmente en el norte y oeste, menos probable durante la tarde en el oeste y sin descartarla en otras áreas. Apertura de algún claro ocasional en la vertiente oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuerte en las vertientes noroeste y sureste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 21
EL HIERRO
Nuboso en general con probable lluvia débil durante la madrugada especialmente en el norte, sin descartarla en otras zonas. Apertura de claros en el sur durante el día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con algún intervalo fuerte en el sureste y extremo oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 18
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: este sábado habrá vientos fuertes en las cumbres
- Este es el restaurante más antiguo de Tenerife: abre cinco horas al día desde el siglo XIX
- El médico de Tenerife investigado por estafa al SCS señala que hackearon su credencial
- A juicio por intentar estafar 125.000 euros a la empresa de su hijo en Tenerife
- La Aemet avisa de un cambio en el tiempo en Tenerife: las temperaturas podrían superar los 30ºC este lunes
- La TF-5 de Tenerife queda a un paso del tráfico de la vía más saturada del país
- La iglesia más extraña y espectacular del mundo está en Tenerife: así es la obra de un arquitecto canario que ha ganado el 'mundial de la arquitectura'
- Así puedes viajar a Asturias sin salir de Tenerife: este es el mejor cachopo de Canarias