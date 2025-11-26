Una unidad móvil acerca el empleo al campo y los barrios

El Cabildo de Tenerife, Cruz Roja y la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial presentaron ayer un vehículo que recorrerá zonas rurales y barrios aislados para aportar formación y asesoramiento laboral a quienes buscan trabajo o que deseen mejorar su perfil profesional, superando barreras geográficas y de movilidad. Efraín Medina, consejero insular de Empleo, destacó la naturaleza innovadora del proyecto ya que «acercará información laboral y recursos valiosos a las personas que más lo necesitan».

Heliodoro González, presidente provincial de Cruz Roja, señaló que el objetivo principal es la inclusión, para lo que «hemos transformado una ambulancia en un espacio itinerante que llevará asesoramiento y formación a los barrios más alejados, reduciendo barreras y creando oportunidades reales de empleo».

La acción, denominada ‘En línea con el empleo: apostando por un itinerario sobre ruedas’, se enmarca en el proyecto Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes, impulsado por el Cabildo y ejecutado por entidades como Cruz Roja. Este programa, con un presupuesto cercano a los cuatro millones de euros (20.000 euros destinados a esta unidad móvil), tiene como finalidad favorecer la inserción laboral de personas vulnerables.

La unidad móvil contará con un conductor y uno o dos técnicos de orientación laboral. En el exterior se instalará una carpa con seis ordenadores portátiles para la formación de seis a doce personas, mientras que el interior estará equipado para el mentor y un portátil extra para gestiones como la redacción de currículums. Este recurso responde a la necesidad social de facilitar el acceso a servicios a residentes de zonas periféricas con dificultades de movilidad.

El itinerario sobre ruedas nace como respuesta a una realidad social que afecta a muchas personas en zonas rurales y barrios periféricos de Tenerife con más dificultad de movilidad y acceso a servicios. Se trata de un recurso transformador que facilita la conexión con nuevas oportunidades laborales, señala el Gobierno insular.