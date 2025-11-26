Tres hombres se enfrentan a 12 años de cárcel por dirigir un cayuco con un fallecido

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogerá una vista oral en la que tres personas se sientan en el banquillo de los acusados al atribuirles la Fiscalía ser autores de un delito de favorecimiento de la migración ilegal como presuntos patrones de un cayuco en el que falleció una persona.

Por el primer cargo el Ministerio Público pide 5 años de cárcel, 7 años por el de homicidio imprudente y cuatro meses por lesiones además de pagar una indemnización de 150.000 euros a los familiares del fallecido y algo más de 500 a uno de los heridos.

El Ministerio Público considera acreditado que los tres encausados se pusieron de acuerdo y por encargo de los organizadores del viaje desde la costa africana y cobrar diversas cantidades de dinero asumieron el traslado de 50 individuos, entre los que había seis menores.

Embarcación precaria

Para ello utilizaron una embarcación precaria de 40 CV de potencia, que la Fiscalía considera "absolutamente inadecuada para llevar a cabo una travesía por alta mar, al carecer de cualquier sistema de seguridad o comunicación, salvo un GPS, lo que dio lugar a "un evidente peligro para los ocupantes".

El viaje duró aproximadamente seis días tras los que lograron arribar a las islas y en el transcurso de los cuales los tres encausados habrían asumido por turnos las tareas de control de navegación, manejo del timón y fijación del rumbo así como mantener el orden para lo que utilizaron un cuchillo.

Una persona muerta y varios heridos

La Fiscalía resalta la carencia de chalecos salvavidas y deficiencias del barco para realizar una travesía de estas características y los riesgos que implicaba hasta el punto de que durante el viaje murió uno de los migrantes de fallo multiorgánico debido a la deshidratación.

Otros dos tuvieron que ser ingresados de urgencias en un hospital, uno de ellos a causa de hipotermia, falta de agua y consiguiente concentración de sodio y descomposición del tejido muscular, úlceras y cicatrices.

El otro lesionado fue tratado de un cuadro de estreñimiento y pudo ser dado de alta el mismo día.