Tradex también estafó más de 100.000 euros a un grupo de policías en Tenerife

Tradex, la sociedad mercantil liderada por Mukesh Daswani y Francisco Imobach Pomares dedicada a las inversiones bursátiles a corto plazo, tenía perfectamente identificados a sus clientes por profesiones y capacidad inversora. Eso es lo que ha declarado uno de los testigos en la causa abierta en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra los dos acusados de ser los máximos responsables de la entidad que defraudó más de dos millones y medio de euros a cerca de un centenar y medio de personas. Quien hizo esta aseveración en la vista oral fue un policía nacional que perdió gran parte del dinero que entregó mediante contratos de préstamo personal a nombre de Mukesh Daswani quien se comprometía a devolver el capital transferido más un beneficio del 50% a los dos meses de la firma del documento. El testigo aseguró que los dos socios tenían agrupados a "policías, guardias civiles, empresarios, pequeños ahorradores, abogados, arquitectos..." en diferentes canales de difusión de WHATSAPP.

Este policía nacional convenció a al menos una media decena de compañeros del Cuerpo policial para que invirtieran en Tradex. Algunos de ellos tenían destino en Tenerife y otros estaban destinados en diferentes lugares de la Península. Si entre ellos hubo alguna duda del negocio en el que se iban a embarcar entregando sus ahorros para que un tercero invirtiera en bolsa con un rendimiento del 50% del capital entregado, no ha salido a la luz a lo largo de las diez sesiones de juicio que se han celebrado en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña. Sí, en cambio, las cantidades que entregó cada uno por transferencias bancarias para que Mukesh Daswani, el nuevo gurú postpandemia del trading isleño, hiciera su magia devolviéndoles un beneficio estratosférico.

Más de 100.000 euros sería la cantidad que perdieron los agentes cuando el castillo de naipes se vino abajo. Uno de los policías reconoció que firmó al menos tres contratos, y entre cantidades entregadas y ganancias reinvertidas, habló de hasta 78.000 euros. De esas cantidades, logró recuperar 39.000 euros el 7 de julio de 2022, según declaró aunque admitió que perdió 14.000 euros del capital inicial que aportó. Fue el 22 de ese mismo mes cuando Mukesh Daswani reconoció a su equipo en Tradex que no había más dinero para seguir pagando los desorbitados beneficios que había prometido a los inversores. Horas más tarde cogía un vuelo con destino a Emiratos Árabes Unidos dejando en la estacada a sus colaboradores y a todos los inversores que le habían entregado dinero para invertirlo en acciones bursátiles a muy corto plazo ( operaciones intraday).

Altas rentabilidades

Las promesas de obtener beneficios de un 50% en dos meses no pareció poner en alerta a los inversores que confiaron su dinero en Tradex. Y funcionó como tantos chiringuitos financieros basados en un esquema tipo Ponzi, una estafa piramidal en la que las aportaciones de los nuevos inversores van pagando los supuestos beneficios de los primeros hasta que la burbuja estalla. En esta estafa, como en tanta otras, cayeron en el engaño ingenieros, arquitectos, abogados [uno de ellos convenció a una quincena de familiares para que invirtieran y el propio Daswani acordó con él una comisión de 1.000 euros por cada uno de ellos], autónomos y familias de ahorradores. Pero lo sorprendente es que también picaron agentes de Policía, que están más al tanto del modus operandi de este tipo de estafas y que, en no pocas ocasiones este cuerpo policial como la Guardia Civil, lanzan campañas de información a la ciudadanía para prevenir estos fraudes.

Otro de los agentes manifestó que conoció las actividades de Tradex porque "varios compañeros habían invertido y tuvieron beneficios". En su caso corroboró que invirtió 10.000 euros.

En la sesión de ayer también declaró una mujer que invirtió 50.000 euros, la misma cantidad que depositó su marido e igual cifra que transfirió el hijo de la pareja: en total 150.000 euros entregados en la rúbrica de tres contratos. Esta mujer aseguró que el documento que firmó el 6 de junio de 2022 estaba a nombre de Francisco Imobach, que era socio de Daswani, aunque tampoco arrojó demasiada luz sobre su caso ya que manifestó que "todo lo gestionaba mi pareja". La abogada de Francisco Imobach, Concetta Contino, le cuestionó por un correo que debió recibir en esos días para cambiar la titularidad del beneficiario del contrato por el de Daswani. La testigo volvió a señalar que ella hizo la transferencia desde su cuenta, pero era su pareja "la que estaba al tanto de todo".

En este procedimiento, la Fiscalía pide para Mukesh Daswani 12 años de prisión por un delito de estafa agravada y frustración a la ejecución (alzamiento de bienes); reclama que se le imponga nueve años de prisión para Francisco Imobach Pomares por los mismos delitos, mientras que la expareja sentimental de Daswani está procesada como presunta autora de una estafa a título lucrativo en una cantidad de 327.000 euros. La Fiscalía ha instado a que se abra una pieza separada para que mediante un procedimiento civil se reclame a los acusados, en el caso de que resulten condenados, las cuantías que defraudaron a las víctimas.