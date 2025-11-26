Piden 12 años de cárcel a un hombre por secuestrar, lesionar y robar a una joyera en Tenerife

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide 12 años de cárcel a un acusado de secuestrar, robar y lesionar a una joyera, con el agravante de reincidencia en robos con fuerza y de utilizar un disfraz, y el atenuante de haber pagado antes del juicio 30.000 euros como indemnización.

El juicio, cuya sentencia en principio se adoptará por conformidad, tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en la Audiencia Provincial tinerfeña y las peticiones de la Fiscalía se centran en ocho años por un delito de secuestro, tres por el robo con fuerza y uno por el de lesiones.

El acusado, junto con otras cuatro personas que no han sido identificadas, utilizó un vehículo con la matrícula alterada para evitar su identificación y aparcó en un centro comercial.

Agresión

Una vez allí esperaron a que apareciera la hija del dueño de la joyería y encargada del negocio, que iba a coger su coche tras cerrar la tienda, momento en el que dos de los intervinientes la levantaron del suelo y la introdujeron contra su voluntad en el vehículo mientras la golpeaban con puñetazos en la cara y ponían cara abajo.

En el interior la ataron de pies y manos, utilizando unas bridas de plástico para impedir que pudiera moverse, defenderse o intentar huir, a la vez que continuaban agrediéndola.

Entonces le arrebataron las llaves de la joyería que llevaba en su bolso y comenzaron a preguntarle sobre el establecimiento, amenazándola con tirarla del vehículo en marcha si no les daba la información que le pedían.

Todos ellos exigieron que les facilitara los códigos de las alarmas del local, tiempos de retardo de la caja fuerte y el funcionamiento de apertura, advirtiéndole que si quería volver a ver a su marido y a su hijo, debía ofrecerles los datos reales, tal y como hizo por temor a sufrir algún daño.

Tras lo anterior, le taparon los ojos con cinta americana, para evitar que los reconociera a ellos o el lugar donde se habían detenido y donde la dejaron mientras uno de los intervinientes la vigilaba y los demás seguían en el coche.

A continuación regresaron a la joyería cubriendo sus rostros con pañuelos y pelucas y utilizando las llaves que habían obtenido y los códigos que les dieron, accedieron al local y rompieron vitrinas, candados y bandejas.

Estos daños han sido pericialmente valorados en 551 euros, mientras que las joyas de las que se apoderaron han sido tasadas en 129.000 euros, abandonando luego el lugar.